Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı arasında aracılık yapan isim ortaya çıktı! /07 Temmuz 2021 16:47

Sedat Peker ve Alaattin Çakıcı arasında aracılık yapan isim ortaya çıktı!

Suç örgütü lideri Sedat Peker ile Alaattin Çakıcı arasında aracılık eden ismin “Bataklık” Soruşturması şüphelisi Atilla Yıldırım olduğu belirlendi. Yıldırım’ın Peker ile Çakıcı arasındaki kavgayı bitirmek için görüşmeler yaptığı belirtildi.

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Alaattin Çakıcı ile Sedat Peker arasındaki husumeti bitirmek için Atilla Yıldırım’ın devreye girdiği iddiaları doğrulandı.

“En büyük uyuşturucu operasyonu” olarak tarif edilen Bataklık Soruşturması iddianamesinin şüphelilerinden biri olan Yıldırım’ın, bu soruşturma operasyona dönüşmeden önce polis tarafından dinlendiği ortaya çıktı.

Yıdırım, yaptığı görüşmelerde ikili arasında barışı sağladığını söyledi. Yıldırım’ın, Çakıcı ve Peker’le yakınlığından bahsederek husumeti nasıl bitirmeye çalıştığını anlattığı belirlendi.

Independent Türkçe’den Cihat Arpacık’ın haberine göre, Yıldırım’ın “barış görüşmeleri” iddianameye yansıyan tapelerden ortaya çıktı.

“MAFYA BABALARININ ÜSTÜ” DİYEREK ÖVMÜŞLER
Yaptığı görüşmelerde Çakıcı-Peker kavgasını bitirmek için önce Makedonya’ya gittiğini ve o sıralar Makedonya’da yaşayan Peker’le görüştüğünü belirten Yıldırım, Peker’le görüştükten sonra Bodrum’a giderek Çakıcı’yla bir araya geldiğini söyledi.

Bir görüşmesinde ise muhatabının kendisine “mafya babalarının üstü” diyerek övgüde bulunduğu da tespit edildi.

Barış görüşmelerinin ardından Peker ve Çakıcı’ya yakın isimlerin internetten birbirlerine tehdit ve hakaret içerikli videolar yayınlamalarına kızdığı da belirlenen Yıldırım’ın tüm bu gruplar üzerindeki etkisini ve caydırıcılığını göstermeyi de düşündüğü kayıtlara yansıdı.
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