Sedat Peker videoları dünya basınında

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’ın da dikkatini çekti.

Peker, örgütüne yönelik Türkiye’de düzenlenen operasyonun ardından, yurt dışındaki evinden video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlamıştı. Peker, Yeldana Kaharman’ın ölümü, Bodrum Marina’nın el değiştirmesi ve diğer konularla ilgili çeşitli iddialar dile getirmişti. 4’üncü videosunda ise kendisini “Pislik mafya” diye niteleyen İçişleri Bakanı Soylu için, “Bana ‘Hakkında dosya hazırlanıyor’ dedi” diye konuşmuştu. Peker, 5’nci videosunda her hafta Soylu’nun ‘canını yakacağını’ söyleyip iddialarıyla ilgili elinde delil bulunduğunu da öne sürmüştü. Son olarak bu akşam Peker, kendisi ile Soylu arasında aracılık yaptığını yalanlayan, “Görüşen şerefsizdir” diyen İnternethaber sitesinin sahiplerinden Hadi Özışık’la yaptığı ‘son derece samimi’ görüntülü konuşmaları paylaşmıştı.







Bir dönemin sonu mu?





New York Times ekonomik kriz ve Covid-19 salgını nedeniyle anketlerde oy oranı düşüşe geçen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugünlerde ‘alışılmadık ölçüde hırpalanmış’ göründüğünü, şimdi de kimilerine göre ‘bir dönemin sonunu getirecek’, giderek dallanıp budaklanan bir skandalla karşı karşıya bulunduğunu yazdı.

Türkiye’de televizyon ekranlarında İsrail’in Gazze bombardımanına ilişkin haberlerden geçilmemesine rağmen doldurmasına rağmen milyonlar insanın halen sürgünde bulunan hükümlü bir organize suç örgütü liderinin ağızları açıkta bırakan iddialarını dinlemek üzere YouTube’a döndüğü belirtilen haber-analizde söz konusu iddialar arasında ‘tecavüz, uyuşturucu simsarlığı ve şüpheli ölümler’e ilişkin Erdoğan’a yakın yetkililere yönelik suçlamalar da bulunduğu aktarıldı.

‘Haddinden fazla hasar’

Makaleye şöyle devam edildi:

“Peker önce Pelikan grubu diye bilinen, Erdoğan’ın damadı eski bakan Berat Albayrak etrafında birleşmiş kliki hedef aldı. Sonra gözden düşmüş eski içişleri bakanı Mehmet Ağar’ı. Çok geçmeden ana hedefi güçlü ve hırslı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönüştü.

Şu ana kadar Erdoğan’a doğrudan suçlama yöneltmemeye özen gösterdi. Ancak cumhurbaşkanı etrafındaki rakip gruplar arasındaki amansız çekişme ve üst düzey yetkililer ile mafya arasındaki kirli bağlantılar haddinden fazla hasara yol açıyor.

Erdoğan daha önce de siyasi muhaliflerince yolsuzluk ve güç istismarıyla suçlandı. Ama bugüne kadar Peker’inki kadar keskin ve yaralayıcı suçlamalara maruz kalmamıştı.”









Öte yandan Fransa'nın önemli gazetelerinden Le Monde, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Youtube'da yayımladığı videoları haberleştirdi.





Organize suç örgütü lideri Peker'in 20 milyona yakın izlenen videolarını, "Bir mafya patronunun sırları Türkiye'de kargaşaya neden oldu" başlığıyla duyurduğu haberinde gazete şu ifadeleri kullandı:





"Ganster Sedat Peker her hafta Youtube'da, Türk devletinin yüksek temsilcileriyle geçmiş ilişkilerinden bahsediyor. Bu yaygın olarak takip edilen ifşaatlar, Cumhurbaşkanı’nın partisi AKP saflarında tedirginlik yaratıyor."





"Mafya patronu Sedat Peker'in haftalık Youtube videoları, bir TV dizisinden daha eğlenceli, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar üç haftalık sıkı sokağa çıkma yasağının olduğu Türkiye’de tutkuları açığa çıkarıyor."





"Bir zamanlar dolandırıcılık, cinayet ve organize suçlardan birkaç kez hapse giren 50 yaşındaki gangster, pembe dizi sayesinde, suç dünyasıyla bağlantılı diye tanımladığı Türk devletinin en yüksek temsilcileriyle ilişkisinin kirli çamaşırlarını açığa vurarak monotonluğu kırdı. Her bölümde 'Bitmedi, bunun hakkında tekrar konuşacağız' diye söz veriyor."





“Ocak 2021'de mafya babası Kuzey Makedonya'da tutuklandı ve ardından komşu Kosova'ya sınır dışı edildi. Daha sonra izleri Balkanlar ve Dubai arasında kayboldu. Görünüşe göre son durağı Dubai. Dolayısıyla bu itibarsız karakter Türkiye'den uzakta ancak iyi bir telefon rehberiyle bugün eski koruyucularıyla hesaplaşıyor."





Haberde ayrıca Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eski İçişleri Bakanı Mehmed Ağar’ı hedef aldığı anlatılarak ve konuştuğu masadaki düzenlemeler ile verdiği simgesel mesajlar anlatıldı.