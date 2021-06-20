Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker yeni video için tarih verdi /20 Haziran 2021 21:55

Sedat Peker yeni video için tarih verdi

Paylaştığı videolardaki iddialarla gündeme oturan Sedat Peker güvenlik gerekçesiyle bir süredir video paylaşamadığını belirtmişti. Peker'den yeni videoyla ilgili bir açıklama geldi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir güvenlik nedeniyle video yayınlamıyordu. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden "kafa karışıklığını gidermek için" 7-8 dakikalık bir video yayınlayacağını duyurdu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, beklenen yeni videosuna ilişkin açıklama yaptı.

"Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım" diyen Peker'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Kıymetli dostlarım, bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım."

Peker, bulunduğu ülkedeki yetkililerin suikast tehlikesi altında olduğu için video yayınlamamasını istediklerini aktarmıştı.




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