Sedat Peker yeni video için tarih verdi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bir süredir güvenlik nedeniyle video yayınlamıyordu. Peker, sosyal medya hesabı üzerinden "kafa karışıklığını gidermek için" 7-8 dakikalık bir video yayınlayacağını duyurdu.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, beklenen yeni videosuna ilişkin açıklama yaptı.





"Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım" diyen Peker'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:





"Kıymetli dostlarım, bulunduğum ülkedeki güvenlik görevlileriyle yapmış olduğum görüşme neticesinde, kafa karışıklıklarını gidermek için 7-8 dakikalık bir video yayınlamam konusunda mutabık kaldık. Bugün inşallah videoyu yayınlayacağım."





Peker, bulunduğu ülkedeki yetkililerin suikast tehlikesi altında olduğu için video yayınlamamasını istediklerini aktarmıştı.











