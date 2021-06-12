Sedat Peker Yıldırım Demirören'e yüklenmeye devem ediyor

Sedat Peker, Youtube videolarına zorunlu ara verse de Twitter'dan ifşaatlarına devam ediyor. Peker, yeni paylaşımda 'pambıkören' diyerek seslendiği Yıldırım Demirören’e yönelik bazı iddialarda bulundu.





Sedat Peker “Baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkânı nasıl açtığınızdan başlayıp, sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım” dedi.





"Kendi yalınızı yakıp, içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp, sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım" diyen Peker, "Sizi deli edeceğim" ifadesini kullandı.





Sedat Peker’in paylaşımları şöyle:





Lan pambıkören, senin OYAK’a Total’i fahiş fiyatla nasıl sattığını işledikten sonra Milangaz dosyasına geçeceğiz. Pambıkören, baban meteliğe kurşun atarken Milangaz’ın gerçek sahibi Şevki Kurtkaya’nın ona yardım edip ilk dükkânı nasıl açtığınızdan başlayıp, sonraki süreçte devletten ve mafyadan yardım alıp adamın Milangaz da dahil birçok mallarına nasıl çöktüğünüzü de anlatacağım.





Lan pambıkören kendi yalınızı yakıp, içindeki fahiş fiyatla sigortalattığınız tabloların parasını alıp, sonra sözde yanan tabloları nereye gönderdiğinizi de anlatacağım. Sizi deli edeceğim.





'Baban kimseye parasını ödemez, mafya ve devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi'





Pambıkören, babanın meşhur bir lafı vardı ya ‘Senetle verseler tüm İstanbul’u satın alırım’ sözünü eskilerin hepsi bilir. Çünkü baban kimseye parasını ödemezdi. Hem mafya hem devlet bağlantılarıyla mallara çökerdi. Seninle işim bittiğinde tüm mallarını kaybedeceksin. Yönetim değiştiğinde de kesin cezaevine gideceksin.





'Hepiniz göreceksiniz, hepinizi deli edeceğim'





Pambıkören, Demirören Medya’daki çakma gazetecilerini ve çakma tartışmacılarını da aynı akıbet bekliyor. Hepiniz göreceksiniz. Hepinizi deli edeceğim.





Milangaz dosyasının tamamı bende. Okumaya başladım. Yüzde altmışına nasıl çöktüğünüzün evrakı da bende. Göreceksiniz. Mehmetçiğin paraları olan OYAK’a Total’i fahiş fiyatla sattığınızda yeni yönetimdeki hangi üyenin Bu yasadışı, bunu imzalamam dediğini dahi biliyorum. Her şey çok eğlenceli olacak.