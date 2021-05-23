Sedat Peker 7. videoda yer değiştirdi

Bir önceki videosunda, Hürriyet gazetesi baskınına, bir milletvekilinin talebiyle kendi adamlarının da katıldığını itiraf eden ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun oğlu ve kardeşiyle ilgili iddialarda bulunan Sedat Peker, bu sabah yayınladığı 7. videoyla iddialarda bulundu. Sedat Peker'in masasında yine not kağıtları vardı ancak bu kez kitap yoktu.





Organize suç örgütü lideri olmaktan hakkında arama kararı bulunan Sedat Peker, 'Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar' başlıklı videoda şu açıklama ve iddialarda bulundu:





'TÜRKİYE'DEN KALABALIK MİSAFİRLERİM GELDİ'

"Derin Memet ameliyat olduğu için Bodrum'da hastanede, o yüzden onu yoklamaya almayacağız. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür, Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi, aslında ben düşkün Abdulkadir ile süslü Sülü'yü bekliyordum, ama onlar gelmediler, her zaman olduğu gibi devletimizi işin işine karıştırdılar. O yüzden bir yer değişikliği yaptık, belki önümüzdeki günlerde bir yer değişikliği daha yapmayı düşünüyoruz. Bugün çok çok ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız.









BANA SEN FAŞİSTSİN DİYORLAR, SULTANGALİYEV'İ OKUDUNUZ MU?

Bana sen Turan diyorsun, faşistsin diyorlar. Sultangaliyev, Sosyalist turan, düşüncesini okudunuz mu?...





Bir de, milleti sokağa dökmeye, ortalığı karıştırmaya çalışıyormuşum, öyle diyorlar. Eğer ki kim size sokağa çıkın burayı yağmalayın diyorsa o haindir. Bir gün ben size dersem sokağa çıkın diye, bilin ki ufak kızımın başına silah dayamışlardır. O yüzden onu söylüyorumdur. Sülü gördün mü bak bunu da söyledik, artık bloke oldu bu da.





BEN DESEM BİLE SOKAĞA ÇIKMAYIN

Darbe için zemin hazırlıyormuşuz, ben bunları onun için yapıyormuşum. Namus sahibi olan herkes eğer bir gün darbe olursa bütün herkes darbeye direnmekle mükelliftir. Eğer ki bir gün darbe olursa, ben size dersem sokağa çıkın darbeye destek verin dersem bilinki, ufak kızımın başına silah dayamışlardır, dayanamamışımdır. Ben desem bile sokağa çıkmayın kardeşlerim.









En komiği, bir şema yapmış (Süleyman Soylu). Ben bunun çapını bildiğim için seyretmedim TRT'deki yayını. Başlıkları bana getirin arkadaşlar dedim. Süleyman sana vallahi devletin ruhunu anlatacağım, inşallah bu sefer anlarsın. Görüşeceğiz seninle.







