Sedat Peker'den 9. videoda 'Demirören-Ziraat Bankası' iddiası

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 9. videoyu yayınladı. Son videosunda Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini iddia etti.





Aydın Doğan'ın sattığı kanalları ve gazeteleri alan Demirören'e değinen Sedat Peker, Demirören'in Ziraat Bankası'ndan aldığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediğini söyledi.





Peker, şu ifadeleri kullandı:





Bizim Pamukören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşalardan korktu, verdi yerleri. 750 milyon dolara. Aslında bir tanesi o kadar para verdi. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası devletin, devletin kimin sizin.





Siz patronsunuz, vergi veriyorsunuz ya. 750 milyon dolar aldı, hiçbirini ödemedi. Ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi. bu sahtekâr. Siz şimdi teknik olarak gitseniz aç lan kapıyı deseniz, çıkın buradan deseniz, bizim paramız





O sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var, bütün hepsine verdikleri kredi ancak o kadar. Çiftçiyi kredisini ödemeyince traktörünü haczediyorlar. Bizim Kanal D’yi haczeden duydunuz mu? Parasız mal olur mu? Faizini ödemediler.





Gayrimeşru suç örgütlerinden de daha namussuzlar. Yaptıkları her iş haram hem de hile var. Bu tartışmacılar var ya bunların TV’lerine çıkan. Namussuzlar var ya, bunlara fedailik yapıyorlar. Bir iki tane sessiz muhalefet çağırıyorlar. Bir İsmail Saymaz biraz atarlı, bir iki tane daha var. Bunların hepsi, sahtekârlara prim veriyorlar, ya da akrabalarına devlette kadro veriyorlar. Sistemin içinden beslenen asalaklar. Bunların hepsi blok. Sizin kuracağınız ülkede bunların hiçbiri olmamalı.





Tabii şimdi bu 750 milyon doların ödenmesi için, ülkede para yok, nasıl olsun. Bunu ödetmek için hemen baskı kurun diyorlar.





Kemerburgaz’da Göktürk denen yerde Kemer Country diye bir yer var. Orada bir arsa belirlediler, bu yavrunun üzerine yapacaklar. TV filan onların değil, emanetçi. Serhat’la Berat yönetiyor. Sabah grubu da aynı. Kişiliksiz zenginlerin üzerine yapıyorlar sadece.





Kemer Country’deki yeri imara açacaklar. O arsa kimin yine halkın. İmara açınca tarla olarak verecekler Süleyman’ın var ya Ankara’daki akrabası o işleri yapıyor. Hop bir imar artışı 10 milyonluk yer 1 milyarlık oluyor. Üzerine kulübe koyamadığın yere 100 katlı binalar dikiyorsun. Artık siz de alıştınız, dinliyorsunuz ya, benim anlattıklarım masal değil.





Demirören aldığı parayı vermiş mi Ziraat’e sorun. Kanal D’nin, CNN Türk’ün, Hürriyet’in, Milliyet’in sahibi sizsiniz.





Kemerburgaz’da imara açılmak için üzerinde çalışma yapılan bölüm var mı var. Ben söylüyorum size.