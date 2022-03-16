Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den aylar sonra ilk açıklama: Halil Falyalı hakkında konuştu /16 Mart 2022 18:21

Sedat Peker'den aylar sonra ilk açıklama: Halil Falyalı hakkında konuştu

Peker, yaşadığı iddia edilen BAE'de sosyal medya üzerinden uzun bir süredir açıklama yapmıyordu

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Kuzey Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı’nın “Sedat Peker abimle tanışmak istedi. Abim reddetti” şeklindeki açıklamasına ilişkin olarak Peker, “Halil Falyalı isimli rahmetsiz ve onun türevleri ile tanışmak istemeyi kendime zül sayarım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Seyhan Avşar’a verdiği röportajda kullandığı, “Sedat Peker abimle tanışmak istedi. Abim reddetti” şeklindeki açıklamasına ilişkin Peker avukatı aracılığıyla halktv.com.tr'ye yanıt gönderdi.



Açıklamada Halil Falyalı’dan ‘rahmetsiz’ diyen bahseden Sedat Peker, “Halil Falyalı’nın kardeşi Hüsnü Falyalı, Seyhan Avşar isimli muhabirle bir röportaj yapmış. Rahmetsiz abisi ile tanışmak istediğimi ancak abisinin bunu kabul etmediğini söylemiş. Oysaki olayın gerçeği bunun tam zıddıdır” dedi.

Türkiye’den ayrılmadan önce bayramlaşmak için kamuoyunda Berber Yaşar olarak bilinen Yaşar Aktürk’ü aradığını belirten Sedat Peker, “Telefonda sohbet ederken ‘Halil Falyalı ile beraberiz o da bayramlaşmak istiyor’ diyerek telefonu rahmetsize verdi. Bu emrivaki karşısında Halil Falyalı şahsımı övücü sözler söyleyerek sohbete başladı ve bayramımı kutladı. Benimle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi. Ben ise kendisine tanışmaktan memnun olmadığımı çünkü, seninle ilgili tek duyduğum önce insanlarla dost olup sonra onlara kötülük yaptığındır dedim. Senin de bayramın mübarek olsun dedim” ifadelerini kullandı.

Telefonu kapattıktan sonra Yaşar Aktürk’e mesaj attığını aktaran Sedat Peker’in açıklamasında özetle şu ifadeler yer adlı:

“Berber Yaşar’ın telefonuna ‘Yaşar abi bir daha bu adamla beni konuşmak zorunda bırakmazsan sevinirim’ diye mesaj yazdım. Aradan belli bir saat geçtikten sonra Berber Yaşar beni arayarak, ‘Lütfen kusura bakma. Kendisi tanışmak istediğini söyleyince telefonu verdim. Senin Halil Falyalı hakkında bu şekilde düşündüğünü bilseydim telefonu vermezdim’ dedi. Bu dediklerimin doğruluğu Yaşar Aktürk’e sorularak öğrenilebilir ancak yazmış olduğum mesajın doğruluğu Falyalı cinayetinin tahkikatını yapan savcılar tarafından rahatlıkla ortaya çıkarılabilir. Daha önceki paylaşımlarımda da söylemiştim bende biraz megalomanlık var diye. Uzun yıllar önce vefat eden büyük önder Atatürk hayatta olsaydı kendisi ile tanışmak için uğraş verebilirdim. Ancak Halil Falyalı isimli rahmetsiz ve onun türevleri ile yukarıdaki satırlarda delilleri ile anlattığım üzere tanışmak istemeyi dahi kendime zül sayarım.”
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