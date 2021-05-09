Sedat Peker'den çok konuşulacak yeni açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik kendisine yönelik operasyonlar sonrası üçüncü videosunu yayınladı. Bu kez olayın medya ayağının üzerinde duran Peker, “Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz” dedi. Peker ayrıca Dubai’de bulunduğunu da açıkladı.





Peker, Pelikan grubunun başı olduğunu öne sürdüğü Süheyb Öğüt’ün yayımlanan videoların ardından kendisiyle görüşmeye bir kişi yolladığını söyledi. Gönderdiği kişinin kendisine “Hakan Fidan ile Mehmet Ağar’ın arası açık, Sedat Peker de Hakan Fidan’la birlikte bu işi tezgahlıyor” iddiasını yönelttiğini öne süren Peker, “Ben Hakan Fidan’ı tanımam. Hiç görüşmedim” dedi.





Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ayrıntısı

Berat Albayrak’ın ağabeyi Serhan Albayrak’ın sahibi olduğu Turkuvaz Medya’ya bağlı ATV’de yayımlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide kendine gönderme yapıldığını da iddia eden Peker, “Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki ‘Boş ver sen Peker’i. O hep böyle, boş konuşur’. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü ‘Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş’ dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için ‘Peker de boş konuşmazmış’ dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler” diye konuştu.





Reddettiği Feyzi İşbaşaran’a saldırısını kabul etti

Peker, bir başka olayı daha hatırlattı. 2014 yılında, dönemin milletvekili Feyzi İşbaşaran karakolda saldırıya uğramıştı. İşin içinde Sedat Peker’in avukatının olduğu söylenmişti. Peker Serhat Albayrak’a seslenerek “Senin yengenin annesine küfür etti diye, Sayın Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben karakolda milletvekilinin kemiklerini kırdırdım. Yetmedi, bir de mahkemede kırdırdım. Pişman değilim” dedi. Peker, o dönem kendisine yöneltilen İşbaşaran’a saldırıyla ilgili suçlamaları reddetmişti.





“Kadroları yeteneksizlerle doldurdunuz”

Peker, AK Parti kadrolarının ve Meclis’in ‘yeteneksizlerle’ doldurulduğunu şu sözlerle anlattı:





Küçükken fırt çektirme vardı. Dört kişiysek, ikimizde para varsa kola alırdık. Dört çizgi çekerdik. Herkes eşit içerdi. Her mahallede bir kılçık olur. O derdi ki ‘ben fırt çektirmiyorum’. O zaman kolanın yarısına bir çizgi, kalan yarısına üç eşit çizgi çeker öyle içerdik. Yine mahallede bir yeteneksiz olurdu ama topu olduğu için kaptan olmak isterdi. Siz o fırt çektirmeyenlerle, topu olduğu için kaptan olan yeteneksizlerle kadroları doldurdunuz. İl başkanı, ilçe başkanı, Meclis üyesi yaptınız.”





Barış Akademisyenleri açıklaması

“Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar, o zaman ben normal özür de dilemeyeceğim ‘ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin’ diyeceğim

“Ben barış akademisyenleri için ne dediysem kesmeden vereceksiniz” diyen Peker “Bildiriyi okudum, baktım ‘ya bu bildiri resmen terör örgütünün olduğu bu ülkede, her yerde bombalar patlıyor, öyle bir zamanda yayınladılar ki benim okuduğumdan anladığım terör örgütlerin nefes kazandırmak için. Barış akademisyenliği diye anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Benden özür dilememi bekliyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. İki satır yazı yazsınlar. ‘Biz kardeşim terör örgütüne destek için bunu yazmadık’ O zaman nen normal özür de dilemeyeceğim ‘ya hayvanlık etmişiz hakkınızı helal edin’ diyeceğim. Dedim ki ‘eğer ki bir gün bizim devletimizi bu terör örgütleri yıkmayı başarırlarsa, polis işlemez olur, askeriye işlemez olursa bakkal Ahmet, kasap Recep bunlar topraklarını korumak refleksiyle mücadeleye başlar’ dedim. Ve ‘siz onlara destek olduğunuz için sizi bulurlar’ dedim. Sonuna da pimi çekilmiş bomba gibi olan o sözü ekledim. Kanlarınızla da ‘duş alacaklar veya alacağız’ dedim. Yine söylüyorum. Hangi terör örgütüne kim destek verirse versin aynı itikat üzerindeyim ancak bu yazımdan dolayı çocukları eşleri korkmuş olabilir. Onlardan da özür diliyorum.”





‘Dönmeyeceğim’

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai emirliğinde bulunduğunu ifade eden Peker, Türkiye’ye dönmeyeceğini belirtti. Peker, “Benim oraya dönmem artık bundan sonra mümkün değil. Gelmem… Zaten getirmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz alın getirin. Ben kendim gelmeyeceğim” ifadelerini kullandı.