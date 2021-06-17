Sedat Peker'den 'daha büyük saldırılar olacak' uyarısı

HDP İzmir İl Binası'na yapılan saldırıda Deniz Poyraz isimli partili hayatını kaybederken, saldırganlardan biri gözaltına alındı.





Bu saldırı ile ilgili tweetler atan Sedat Peker ise vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı ve "daha büyük saldırıların" geleceği iddiasında bulundu.





Peker Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı;





1-Kıymetli dostlarım, İzmir HDP il başkanlığına yapılan provokasyon amaçlı saldırının çok daha büyüklerini ne yazık ki önümüzdeki zamanlarda yaşayacağız. Eğer benim tecrübeme ve samimiyetime inanıyorsanız hiçbir şartla sokağa çıkmayın.





2-Çok büyük bir oyun kurgulanıyor. Eğer siz sokağa çıkarsanız derin mehmet ve adamları terör örgütlerinin içindeki elemanlarını olaya dahil edip ortalığı yangın yerine çevirecekler.





3-Sadece cahil olanlar, gafil olanlar ve aptal olanlar düşmanlarının kurduğu oyunun bir parçası olurlar (bu oyunu kuranlara lütfen hizmet etmeyin).



