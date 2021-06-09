Sedat Peker'den Demirören'e bomba sözler: Demirörenlerin servetinin kaynağı nedir?

Sedat Peker, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yapmaya devam ediyor.





Demirören Grubu'nu Ziraat Bankası'ndan alınan 750 milyon dolarlık krediyle hedefine koyan Sedat Peker, Demirörenlerin servetinin kaynağı hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.





Demirörenlerin servetinin Rum asıllı birisinin öldürülmesi sonucu elde edildiğini öne süren Sedat Peker, Twitter'dan sıralı şekilde şu paylaşımları yaptı:





"1-Pambıkören sizin haram servetinizin nerde başladığını tarihçesi ile anlatacağım. Babanın hangi kişilerin öldürülmesiyle onların malına nasıl el koyduğunu da, Rumlar’ın mallarına nasıl çöktüğünü de…





2-Pambıkören Kemer Country’de ki arsayı Avukat Osman Hacıvekiloğlu’nun koordinasyonunda nasıl ele geçirdiğini de anlatacağım. Total’i Oyak grubuna nasıl fahiş fiyatla sattığını herkese göstereceğim.





3-Pambıkören temelini babanın cinayetler ve zulümler üzerine kurduğu bu sizin servetiniz bedavadan geldi ama ilerde inşallah hepsi devlete geçecek.





4-Sen çakma gazetecilerle, çakma tartışmacılarına benim hakkımda yalan yanlış şeyler söylemeyi tembih ediyorsun ya, ben sana göstereceğim."