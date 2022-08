Sedat Peker'den gece yarısı yeni paylaşımlar

Bu kez de Serkan Taranoğlu hakkında gayri ahlaki bir durum konusundaki iddiayı gündeme taşıyan Sedat Peker, ayrıca İmam Hatipliler için kullandığı 'sapık' ifadesi sonrası tutuklanan Gülşen'in gündemi değiştirmek için Pazartesi günü tahliye edilmesinin konuşulduğunu da ileri sürdü. İşte Peker'in o mesajları:



1-) Twitter aleminin değerli insanları, 40 yaş altı ve ihtiyarlar (yani bizim ekip), ilk defa magazin olayı olmadan bir suç ifşasına bu kadar destek verdiniz. Gerçekten çok duygulandım. Ancak galiba sizden bana magazin sevdası bulaştı. Size esas rezilliği anlatmayı unuttum.



2-) Mine Hanımla eşi İbrahim Bey (Marka Yatırım Holdingin sahipleri) Ankara’da SPK’daki sorunlarını çözmek için bir tuzaktan diğerine düştüklerinde @serkantaranoglu ile Sheraton otelin lobisinde bir görüşme yapıyorlar. Ancak ilk görüşmeleri değil artık samimi olmuşlar.



3- )Hırsız danışman @serkantaranoglu, Mine Hanımın eşi İbrahim Beye arabayla baş başa gezelim mi diyor. İbrahim Bey de tabii ki diyerek kabul ediyor. Araba ile yarım saat gezdikten sonra @serkantaranoglu: Benim yarına kadar 4 milyon TL bulmam lazım, diyor. İbrahim Bey de…



4-)…”Bütün hesaplarımız blokeli. Ben nerden bu parayı bulup sana vereyim?” diyor.Bunun üzerine hırsız danışman @serkantaranoglu “Benim kasetim var, bunu Tayyip Beyin önüne koyacaklar, lütfen yardım et.” diyince İbrahim Bey de ne kaseti diye soruyor. Bir karı koca bunun yanına..



5-)…gelmiş. Meğer bunların amacı @serkantaranoglu na tuzak kurmakmış. Bu hırsız danışman sadece hırsız da değil. Irz düşmanı şerefsiz adamın karısıyla yatıyor. Gerçi kadının kocası da ayrı bir deyyusu ekber. Kocası da bunları kayda alıyor (Bak vallahi diyorum).



6-) Eğer bu 4 milyonu yarına kadar bulmazsam kaseti Tayyip Beye yollayacaklar diyor. Bu namussuz da her yerde “Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor.” diyen sahtekarlardan. Din elden gidiyor, hırsızlık yap; vatan elden gidiyor, evde adamın karısıyla yat. Ulan nasıl bir kahpe…



7-)…döneme denk geldik arkadaş ya? Şarkıcı @gulsen i gerçekten benim yüzümden tutukladılar (Vallahi diyorum). Ata yurdum olan eve el koyulduktan sonra intikam alacağımı bildikleri için 4 ay önce yapılan konuşmayı bahane edip gündemi değiştirdiler. Ancak onlar benim…



8-)…elimde ne olduğunu bilmedikleri için, ayrıca da benim normal savaş sanatının haricinde sözlü dövüş sanatında da uzman olduğumu galiba unuttular (Lütfen kusura bakmayın yine megalomanlık üstümde bugün). Bunların içinde kendince psikolojik harpte uzman bir tip var.



9- )Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor. @gulsen i pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serdengeçtiler her yerde.



10-) Siz Pazartesi gündemi öyle değiştirin. Bakın bakalım ben size hangi sürprizlerle gelecem. Tekrardan söylüyorum, el koyduğunuz ata evimi lütfen yıkın. Eğer onurunuz, namusunuz, şerefiniz varsa o evi yıkın (Size yazıklar olsun). Ata evine haksız yere el koydunuz lan.



11-) Twitter aleminin insanları, beni de kendiniz gibi magazinci yaptınız. @serkantaranoglu nun kaset olayını nasıl anlattım? Vallahi içim şişti dayanamadım, ondan anlattım. Unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Bazı değerli partiler Pazartesi günü Sayın Savcılıklara suç…



12-)…duyurusunda bulunacaklarmış. Öncelikle onlara hakkı yenilen fakir fukaralar, garip gurebalar adına teşekkür ederim. Ama lütfen şikayet dilekçelerine gün yazmasınlar, yarını beklesinler. Değişiklik yapmak zorunda kalıp tekrardan yorulmasınlar (Vallahi çok eğleneceğiz).



13-) Bak @nihadagenc abi sana ne kadar saygı duyduğumu inşallah anlamışsındır. Hem hırsız hem sapık danışmanın evli kadınla olan ilişkisini nasıl dikkat ederek anlattım? Çünkü detaylı ve açık anlatınca senin rüyalarında kabuslar oluşuyor. Vallahi çok eğleneceğiz billahi çok…



14-)…eğleneceğiz. Herkesi delirtecem (Ben zaten çılgın deli bir insanım). Ancak sözüm olsun, Hipokrat yemini etmemiş olsam da sizlerin sayesinde artık ben Psikiyatri Doktor Sedat Peker’im. süslü sülü, derin mehmet, deyyusu ekber hasan yeşildağ; sizleri unuttum sanmayın.



15-) Beni malımla imtihan etmeye kalktınız. Size yazıklar olsun. Siz (HÜSEYNİ DURUŞ) nedir bilir misiniz? Ben 8-9 yaşındayken apartmanımızın kapıcısı olan ancak babam dahil apartmandaki herkesten daha onurlu daha gururlu olan Bayram Abi’den öğrendim (HÜSEYNİ DURUŞU).



16-) Beni malımla imtihan eden sizler zavallısınız. Onur, namus, şeref için değil kendi canımı, gerekirse tüm ailemin canını feda ederim. İşte HÜSEYNİ DURUŞ budur. Din elden gidiyor, vatan elden gidiyor sonra garip gurebanın parasını çal, evli kadınlarla yat.Sonrasında da adamım…



17-)…diye sokaklarda gez. O bana ajan diyen sahtekar doğu perincek var, o da kendisini ben vatan fedaisiyim diye tanıtıyor. Ulan sahtekar, senden olsa olsa pavyon fedaisi olur. Gerçi o da olmaz ahın gitmiş vahın kalmış. HÜSEYNİ DURUŞA ezileceksiniz, GAYRETULLAHA YENİLECEKSİNİZ…



18- )Sn. @yilmazsozcu Abi en başından beri bu süreçte bana inandınız, bana destek oldunuz (Daha doğrusu gösterdiğim duruşa). Adeta kırk senelik gazetecilik geçmişinizi ortaya koydunuz. Birçok insan “Anlaşır, bizi satar.” dediğinde bile siz adeta şeref dolu olan geçmişinizi…



19-)…bir kenara bırakarak bana inandınız. Demokrat Parti Ordu milletvekili Sn. @cenginyurt52 benim sözlerime güvenerek şikayet dilekçesi verdiğinde “Sen yakışanı yaptın yarın bu kardeşini seyret.” diyerek zannediyorum ben de yakışanı fazlasıyla yaptım. Sana sözüm olsun…



20-)…değil evim, değil hayatım, gerekirse tüm ailemin fertleri feda olacak (en küçüğünden en büyüğüne). Ben bu yaşıma kadar bana güvenen kimseyi yarı yolda bırakmadım. Mahcup olmayacaksın. Her zaman söyleyecem (senden çaldım) varlığınla onur duyacam. BENDE SÖZ NAMUS…