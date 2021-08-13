Sedat Peker'den 'iktidar için yıkım kapıda' mesajı

Karslı ile bir samimiyeti olmadığı belirten Peker, Karslı ile ilişkisinden bahsederek "Bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı" diye yazdı. Peker, "Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum" dedi.







Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Peker, Türkiye'de kendisine yönelik süren operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Operasyonda tutuklanan kişilerin büyük kısmını tanımadığını belirten Peker, cezaevinde hayatını kaybeden Mustafa Karslı ile de samimi bir ilişkisi olmadığını belirtti.





"Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum" diyen Peker, birkaç saat içinde sel felaketi ve mülteci meselesine ilişkin görüşlerini paylaşacağını duyurdu.





Peker'in paylaşımları şöyle:





"1- Kıymetli dostlarım, sizlerin de bildiği üzere Türkiye'de hakkımda bir soruşturma devam ediyor. Bu komik dosya ile ilgili bazı insanlar şu anda cezaevinde. Birçoğunu hayatımda hiç görmedim. Bazılarını ise hayatımda 1-2 kez gördüm.





2- Onlardan bir tanesi Mustafa Karslı isminde bir arkadaştı. Benim alacağım olan (alacağım temlikle sabittir) şahıs bu arkadaşa gidiyor, kendisine 1 milyon TL veriyor alacağıma karşılık bana iletmesi için (Rahmetli Mustafa Karslı bu şahsın tanıdığıymış).





3- Mustafa Karslı'yla çok fazla samimiyetim olmadığı için bana ulaşamıyor ve 3-4 ay sonra parayı getirip bu şahsa iade ediyor. İktidardaki bazı şahıslarla sorun yaşadığımda 4 sene evvelki bu dosyayı açıp, ortada bir suç olmadığı halde Mustafa Karslı da dahil olmak üzere birçok…





4- …şahsı tutukluyorlar. Mustafa Karslı isimli arkadaş dün Maltepe Cezaevi'nde koronadan dolayı vefat etti. Kendisiyle çok fazla samimiyetliğim olmasa da bu olay omuzlarıma fazlasıyla manevi bir yük bıraktı. Devamlı diyorum ya “Bu haramiler devletin namusunu kirlettiler.”.





5- Sırf bana olan kinleri yüzünden bu arkadaşımız cezaevinde yeterli sağlık bakımı olmadığı için vefat etti. Kutsal dinimizin bize öğrettiği ilk insan Adem Aleyhisselamdır. Adam olmak Adem'den gelir. İnsanlar çeşitli dinlere inanabilirler, farklı milletlere mensup olabilirler…





6- …ancak adam olmak ayrı bir şeydir. Ülkemizin birçok limanında tonlarca kokain yakalandı fakat bir kişi bile gözaltına alınmadı. Ses kayıtlarıyla, Whatsapp yazışmalarıyla, benim de bizzat içinde olduğum birçok suç anlattım ve hiç kimse gözaltına alınmadı.





7- Beni Yılın İşadamı seçenler, Dünya Türklük Hakanı ünvanı verenler, polis koruması sağlayanlar, Türkiye'nin birçok yerinde miting yapmama izin verenler aramız kötü oldu diye şahsımdan dolayı birçok kişiyi cezaevine attılar ve bunların bir tanesi dün vefat etti.





8- Kutsal Kuran'ın İsra Suresi'nin 16. Ayetindeki “Bir yıkım gelecek, herkes yaptığıyla yüzleşecek” bölümü son aylarda en çok tekrarladığım şeydir. Yüce ALLAH'ımız kutsal kitabında hakikatin en üstünde kul hakkı vardır, Yüce ALLAH'ımız bana kul hakkıyla gelmeyin diyor.





9- Ben inanıyorum ki yenilen kul hakları artık Gayretullah'a dokundu. Şu an iktidarın içinde bulunan birçok zalim için o yıkımın geleceğine artık tüm kalbimle inanıyorum. Ve yine Yüce ALLAH kutsal kitabında Sen zulüme elini kaldır, o eli tutacak benim diyor.





10- Mutlaka benim de birçok hatam var ancak benim hatalarım bunların yanında iğne ucu kadar kalır. Vallahi ilkin kin için kaldırdığım elimi, bu can bu bedende oldukça asla indirmeyeceğim. Kıymetli dostlarım Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi ve de ülkemizdeki…





11- …mülteci ve kaos çıkarma konusundaki düşüncelerimi de bir iki saat sonra paylaşacağım."