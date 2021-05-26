Sedat Peker'den ilginç mesaj

Suç örgütü lideri Sedat Peker, "Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının odağındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a sahip çıktı. Erdoğan'dan üç hafta sonra gelen bu desteğin ardından Sedat Peker de sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.





'ŞANSINIZI ZORLAMAYIN'

"Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır" ifadelerini kullanan Peker, "Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki; ben de Defne Hanımı'n evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım" diye yazdı. Peker, "Şansınızı zorlamayın" dedi.









'NAMUSSUZLUK YAPMAYIN'





Sosyal medya hesabından paylaşımlarına devam eden Peker, "Namussuzluk yapmayın, namussuzluk yapmayın. Benim anlatacaklarım dergilerde yazan gibi de olmaz, tüm detaylarıyla anlatırım. Namussuzluk yapmayın, adam gibi savaşın. Ben şehadet gömleğini giydim. Bundan sonrası ALLAH KERİM. LA GALİBE İLLALLAH!" ifadelerini kullandı.





Peker, son olarak, "Adam gibi savaşırsanız, mert bir düşmanla karşılaşacaksınız. Eğer şeytanlaşırsanız, dünyadaki en büyük şeytanla karşılaşacaksınız" paylaşımında bulundu.









Sedat Peker'in paylaşımlarının ardından Defne Samyeli'den açıklama geldi.

Samyeli sosyal medya hesabından, "Ben o 'Defne Hanım' değilim. Ama görüyorum ki gündemde benmişim gibi bir algı oluşturulmuş, ya da yaratılmış" diye yazdı. Samyeli Peker'e söz konusu kişinin soyadını açıklama çağrısı da yaparak, "Açıklasın kimmiş, evinde kim kalp krizi geçirmiş?" dedi.





'Özür dilerim' Peker, Samyeli'nin açıklamasının ardından özür diledi. Peker, "Defne Samyeli hanımın tweetini gördüm. Bahse konu olan kişi kendisi değildir. Ben kendisini kastetmedim. Ancak yine de kendisinden özür dilerim, hem de tüm kalbimle özür dilerim" diye yazdı.



