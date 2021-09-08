Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den ilginç mesajlar peş peşe geldi /08 Eylül 2021 20:02

Sedat Peker'den ilginç mesajlar peş peşe geldi

Sedat Peker, "Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" dedi. Peker, bu tweetlerini 'ironi' amaçlı yazdığını da belirterek, "İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi İlber Ortaylı’ya havale ediyorum" dedi.

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Peker, "Muhalefetin 20 senede yapamadığını Sedat Peker yaptı diyen dostlarım, hizmetlerim henüz bitmedi. Dış politikaya katkı sağlamak için Suriye’ye gidiyorum. Oradan da Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Ermenistan’a geçeceğim" diye yazdı.

Peker bir sonraki paylaşımında da, "Suriye, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan, Ermenistan’la şahsımla ilgili yapılacak görüşmelerden sonra barış sağlandığı taktirde ziyaretlerim Suudi Arabistan ve İsrail olarak devam edecek. Durmak yok, yola devam" ifadelerine yer verdi.

Peker, son paylaşımında, yazdıklarının 'ironi' olduğunu belirterek, "Kafatasının içinde beyin yerine delikli gri sünger taşıyanlar orada mısınız İroni için yazdığım iki tweeti anlayacak zekası olmayanlar, sizi hocaların hocası sayın İlber Ortaylı’ya havale ediyorum" dedi.


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