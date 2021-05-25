Sedat Peker'den Soylu'ye hediye : Reşat Hacıfazlıoğlu’yla görüşmesini paylaştı

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Habertürk canlı yayınında "Tanırım, arkadaşım" dediği Reşat Hacıfazlıoğlu’yla telefon görüşmesini paylaştı.



















Videoda Reşat Hacıhafızoğlu telefonu "Reisim ne yapıyorsun" diyerek açıyor. Peker ise Soylu'ya yönelik "Bizimki ne yapıyor?" diye soruyor. Hacıhafızoğlu ise "Sıkıştırdılar onu" diyerek karşılık veriyor. Peker, böyle bir açıklama beklediğini belirterek "Pislik demesi oldu mu?" diye soruyor. Hacıhafızoğlu ise "Onu ağzından kaçırdı herhalde. Yardımcısı Ahmet abiyle görüştüm 'öyle bir şey yapması mümkün değil ağzından kaçırdı herhalde' dedi" diyor. Peker, "Bu adamın gençliğinden beri emeğimiz var neden böyle yaptı" diye soruyor. Hacıhafızoğlu, "Sen Ağar'a karşı şey yaptın. Biz 6 ay nöbet tuttuk ilde. Böyle bir şey nasıl yaptı hayret ettim" diye karşılık veriyor.





Peker ve Hacıhafızoğlu arasında geçen konuşma şöyle:





Peker: Bizimki ne yapıyor?





Hacıfazlıoğlu: Şaşırdım ben de ya. Burada çok sıkıştırdılar onu.





Peker: Anladım abi sıkıştırdılar ama açıklama yaptı. O pislik oldu mu ya.





Hacıfazlıoğlu: Onu ağzından kaçırdı sanıyorum ya.





Peker: Abi tweet yazmış.





Hacıfazlıoğlu: Onu ağzından kaçırdı reis biz onu bugün Ahmet abiyle konuştuk. Ahmet abi onun yardımcısı beraber onunla. Diyor ki mümkün değil öyle bir şey yapmaz.





Peker: Abi sen Ankara'ya git bu işi toparla biz bu adama güveniyoruz. Bu adamın yüzünden bu kadar şey yaptık. Bu adamın düşmanlarını diskalifiye ettik abi.





Hacıfazlıoğlu: "Evet evet... Burada çok üstüne geldiler ama sanıyorum..." Peker: "Ama pislik olur mu abi bizim kız çocuklarımız var okula gidiyor o çocuklar. Onu ben konuşacağım onunla, ben de şaşırdım.





Peker: Babasıyla, Hasan abiyle konuşssana abi bunu.





Hacıfazlıoğlu: Hasan abi hasta ya yürüyemiyor çok rahatsız Hasan abi. Yarın öbür gün bir gelir buraya ya bir görüşeceğim onunla. Bakayım da...





Peker: Abi bizim Berat Bey'e olan şeyimiz onun yüzünden biliyorsun.





Hacıfazlıoğlu: Biliyorum biliyorum bilmez miyim abi. Ben de hayret ettim yani bu kadar kendisini taşıyan bir adama öyle nasıl bir kelime kullandı şaşırdım ya.





Peker: Eniştesiyle bir konuşacaktım da bu şarkıcı olan var ya ona ben yardımcı olmuştum. Buna diyecektim git bir konuş niye böyle yapıyor diye. Ya abi bu adamın gençliğinden beri emeğimiz var.





Hacıfazlıoğlu: Abi biliyorum Ağar'a karşı nöbet tuttuk biz 6 ay ya. Babasından böyle bir şey gelmez babası da hiç şey yapmaz yani babası seni de sever.





Peker: Abi biz Hasan abiyle 91'de ilçe başkanıydı 30 sene oldu neredeyse..." Hacıfazlıoğlu: "Biliyorum ayrı bir sevgisi var sana Hasan abinin...





Hacıfazlıoğlu: Ben şey düşünüyorum, yukarıdakinin bastırmasıyla senin aranı açmak için mi oldu? Böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Üzerine aşırı derecede gelindi.





Peker: Abi pislik ne demek ya. Ufak kız çocuğumuz okula gidiyor böyle olur mu ya. Tamam bize iyiliği var tamam. Biz de ona dostluk yaptık yani abi durup dururken heriflerle düşman olduk ya. Ona inandık dedi böyle böyle. O yapıyor dedi.





Hacıfazlıoğlu: Ağar'la olması mümkün değil.





Peker: Öbür konuda da ne dedi biz ona inandık. Damat bey konusunda...Akrabaları ne diyor abi Süleyman Bey'in orada.





Hacıfazlıoğlu: Ya hepsi seni haklı görüyorlar. Sana bir haksızlık... Hatta onun bir yakınıyla görüştüm çok şaşırdık diyor böyle bir şeyin olmasına.





Peker: Gençliğinin başından emek verdik o bizim dönüş biletimizdi!





Hacıfazlıoğlu: Ben ona soracağım bunu, cevabını vereceğim ona...





Peker: Yakışmadı de ona. 30 senedir sana iyilik yapmaya de, babanla başladık dostluk yapmaya iyilik yapmaya sana iyilik yaptık bu olmadı de abi.





Hacıfazlıoğlu: Yarından sonra bakacağım ona. Kesinlikle ben senden çok daha rahatsız oldum ya. Yani onun öyle şey yapması çok yanlış yani, onu nasıl yaptığını da anlamış değilim ama. Yarından sonra bir bakacağım ona, neticeye vardıracağım onu, nasıl ağzından öyle bir şeyi kaçırdı, nasıl yaptı. Var mı orada bir sıkıntı reis?





Peker: Abi bana sıkıntı önemli değil ay. Ne fark eder, ömrümüz cezaevinde geçti abi, bize işkence mi yapacaklar ya? Bize sorun yok ama çocuklarım. Kız çocuğum konusundaki hassasiyetimi biliyorsun abi da. Kız çocuğumuz için dünyayı ateşe verdik herif bize pislik diyor ya. Böyle olur mu abi ya? Namuslu adam böyle bir şey yapar mı ya?





Hacıfazıoğlu: Yapmaz, yapmaz.





Peker: Vallahi namussuz bu adam ya! Abi sen bu adamın yanına gitmedin mi? Bizim çocuklar gitmedi mi? Sokmuyorlardı illere siz gittiniz, siz gittiniz da. 20 küsür senedir emeğimiz var, 30 küsür senedir aileye emeğimiz var.





NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker’in bir dizi video ile gündeme getirdiği iddialar üzerine geçen hafta önce TRT Haber’e, dün ise Habertürk’e canlı yayına çıkmıştı. Hakkındaki iddiaları reddeden Soylu’ya bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek vermiş, Soylu da Bahçeli’ye teşekkür etmişti.

Peker, Soylu'nun açıklamalarının ardından "Reşat Hacıfazlıoğlu’yla HTS kayıtlarını neden çıkarmıyorsun? Seninle konuştuktan sonra neden peki beni arıyordu?" demişti.

Peker, bugün attığı tweette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek, “Saat akşam altıda sana bir hediyem var” demiş, mecazi anlamda ‘etlerini parça parça koparacağını’ daha önce söylediğini belirtmişti.



