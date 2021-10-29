Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den uyuşturucu taşıyan uçak paylaşımı /29 Ekim 2021 13:47

Sedat Peker'den uyuşturucu taşıyan uçak paylaşımı

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski cumhurbaşkanlığı uçağının içinde uyuşturucu ele geçirilmesine tepki gösterdi.

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Sedat Peker, sosyal medya hesabından bir dizi paylaşımda bulundu. Peker paylaşımında, eskiden cumhurbaşkanlığına ait olan uçakta ele geçirilen 1.3 ton kokaini gündeme getirdi.

Peker, Türkiye Devleti Cumhurbaşkanlarının ilk özel uçağı olma özelliğini taşıyan uçağın uyuşturucudan elde edilen gelirler kapsamında Brezilya’ya geçtiğini belirterek “Türk Havacılık Kurumu ve çeşitli müzelerde sergilenen yüzlerce uçak var. Türkiye Devleti Cumhurbaşkanlarının ilk özel uçağı olan uçağımızı da keşke uyuşturucu satıcılarına vereceğinize müzelere kaldırsaydınız” ifadelerini kullandı.

Peker, paylaşımının devamında Mustafa Kemal Atatürk’e ait olan Savarona yatına birkaç yıl önce fuhuş operasyonu gerçekleştirildiğini de hatırlattı. “Yakın tarihimiz saygıyla anılacağına fuhuşla ve uyuşturucuyla anılıyor” diyen Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Hep diyorum ya devletin namusunu kirlettiler diye, vallahi devletin namusunu kirlettiler. Gerçi 7-8 yıl kadar önce de Büyük Önder Atatürk’ün yatı Savarona’da fuhuş yapılırken operasyon yapılmıştı. Yakın tarihimiz saygıyla anılacağına fuhuşla ve uyuşturucuyla anılıyor."


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