Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü /05 Temmuz 2022 10:37

Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü

Sedat Peker'in eşi Özge Peker, sosyal medya hesabından Sedat Peker'in çocuklarıyla oyun oynarken videosunu paylaştı.

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Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapamıyor. Ancak Sedat Peker'e ait olduğu iddia edilen "Deli Çavuş" adlı Twitter hesabı, son zamanlarda yapmaya başladığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. 


KIZLARIYLA OYNADIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI
Uzun süredir video yayınlamayan Sedat Peker'in son görüntüsünü eşi Özge Peker, Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte oyun oynadığı görülüyor.



"ARADA KOŞULLARI ZORLAYIP PAYLAŞIYORUM"
Özge Peker, yaptığı paylaşımda, "Onlar da eğlenmişler çok evde. Gelir gelmez azıcık çektim sizin için. Eşim de istemiyor çekmemi. O nedenle paylaşamıyorum çok fazla. İsteklerinizi okuyorum. 7/24 beraberiz ama çekme şansım olmuyor, üzgünüm. Arada koşulları zorlayıp çekip paylaşıyorum sizler için ama" notunu düştü.
Peker, bir sonraki paylaşımda ise "İzni kopardım, çektikçe çekiyorum" notunu yazdı.

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