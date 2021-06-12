Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den video paylaşımı! Pazar günü yayınlayacak mı? /12 Haziran 2021 21:03

Sedat Peker'den video paylaşımı! Pazar günü yayınlayacak mı?

Sedat Peker sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda pazar günü video bekleyen takipçileri için duyuru yaptı.

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Sedat Peker twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü video yayınlayamayacağını ifade etti. "Güvenli bir ortam henüz oluşturamadım" diyen Sedat Peker, "40 yaşından genç kardeşlerim(40 yaşından büyükler misafir)Güvenli bir ortam henüz oluşturamadım.Bu yüzden videoyu yayınlayamayacağım.Ancak hemen bozulmayın.Aperitiften daha güçlü ara sıcaklar mutlaka yayınlayıp bunları deli edeceğim(yayın instagram / twitter hesaplarımdan olacak) dedi.

Hatırlanacağı üzere Sedat Peker son dönemde yayınladığı videolarda AKP isimleri hedef alıyordu.


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