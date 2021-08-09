Sedat Peker'den yeni açıklamalar: Bu olayları 3-4 kişi haricinde hiç kimse bilmiyordu

Sedat Peker, yaşamını yitiren eski AKP'li Burhan Kuzu ile İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile arsındaki ilişkiye dair gündeme getirdiği iddiaları hakkında "Biz bunları zaten biliyorduk" diyen gazetecilere tepki gösterdi. Yaptığı açıklamaları hatırlatan Peker, "Bunlardan haberiniz var mıydı? Eğer vardı derseniz ben de size yalancısınız derim çünkü bu olayları 3-4 kişi haricinde hiç kimse bilmiyordu." dedi.





Peker'in paylaşımları şöyle:





Kıymetli dostlarım, kendini gazeteci olarak tanımlayan bazı arkadaşlar cumartesi günü yaptığım paylaşımlar için galiba mesleki bir kompleks göstererek “Biz zaten bunları biliyorduk.” demişler. Bence bu şahıslar yazdığım tweetleri bile okumamışlar.





Uyuşturucu baronu olarak bilinen Zindaşti’yle ilgili bölümü yazıp tamamladıktan sonra “Bunları zaten Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz’ın yaptığı haberlerden dolayı biliyorsunuz, lütfen bundan sonra yazacaklarımı dikkatlice okuyun.” diye not düşmüştüm.





Burhan Kuzu’nun benim yakınlarım vasıtası ile Zindaşti’nin hasmı Orhan Üngan’la anlaşarak ona yardım etmeye başladığını sadece koca ülkede beş kişi biliyordu. Bu sebeple Orhan Üngan’ın Burhan Kuzu ile ilgili şikayetinden vazgeçtiğini, bu sefer de Orhan Üngan’ın çalışmaya başlayıp Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüştüğünü biliyor muydunuz? Ya da Burhan Kuzu’nun başka bir grup adına Ziraat Bankası’ndan kredi çıkartmaya çalıştığından haberdar mıydınız? Ya da yine başka bir suç grubu adına OYAK’ın genel müdürüyle görüşmeler yaptığından haberdar mıydınız? Ya da Burhan Kuzu’nun adli tıptan para karşılığında rapor çıkardığından haberdar mıydınız? Tüm bunların ötesinde eski İran Cumhurbaşkanı’nın akrabasının konteyner içinde, İskenderun limanının serbest bölgesine konteyner dolusu para geldiğinden haberiniz var mıydı? Burhan Kuzu’nun sosyal medya ile ilgili genç bir yardımcısı olduğunu söylemiştim, bu kişiden haberdar mıydınız? Bu kişi de benden sonra da birçok anlatımlarda bulundu. Orhan Üngan’ın isteği üzerine Zindaşti’nin avukatı hakkında kırmzı bülten çıkarmak için Interpol daire başkanıyla görüştüğünden hiç haberiniz var mıydı? Eğer vardı derseniz ben de size yalancısınız derim çünkü bu olayları 3-4 kişi haricinde hiç kimse bilmiyordu.





Bana karşı olan gıcıklığınızı, kızgınlığınızı, kıskançlığınızı bir kenara bırakırsanız ve bu konularla ilgili yakıştığı gibi haberler yaparsanız bence gazetecilik ahlakına daha layık bir şekilde davranmış olursunuz.