Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den yeni iddia: BAE'liler Türkiye'de basın sektörüne giriyor /09 Eylül 2021 18:36

Sedat Peker'den yeni iddia: BAE'liler Türkiye'de basın sektörüne giriyor

Sedat Peker, gündeme getirdiği iddialarla ilgili 'nerden bileceğiz' diyen gazetecilere, 'Birleşik Arap Emirliklerinden iş adamları Türkiye’de yatırım yapmayı düşünüyorlarmış' diye seslendi.

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Youtube ve Twitter'dan ortaya attığı iddialarına bir yenisini ekleyen Sedat Peker, Birleşik Arap Emirliklerinden bazı iş adamları Türkiye’de basın sektörüne de yatırım yapmayı düşündüğünü" öne sürdü.

Hakkında suç örgütü liderliğinden arama kararı bulunan Peker yaptığı paylaşımlarında şunları söyledi:

"Birleşik Arap Emirliklerine düşman diyen, bana da bu ülkeye geldiğim için hain diyen namusu maaşı kadar olan gazeteciler size iyi haberlerim var. Birleşik Arap Emirliklerinden bazı iş adamları Türkiye’de basın sektörüne de yatırım yapmayı düşünüyorlarmış.


Sizin çalıştığınız basın gruplarını da satın alırlarsa artık onlara birer… verirsiniz Ne de olsa sizin namusunuz aldığınız maaş kadar öyle değil mi? Ses kaydı whatsapp yazışması yayınlayıp yer, zaman bildirdiğim halde bu iddiaların doğru olduğunu nerden bileceğiz diyen namussuzlar siz değil miydiniz?"

Peker’in paylaşımları, bir süre önce Türkiye ile BAE arasında başladığı iddia edilen ve kendisinin de dahil olduğu öne sürülen pazarlığı akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos’ta Ankara’da Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan’ın ile görüşmesinde ana gündemin Sedat Peker’in iadesi olduğu iddia edilmişti. Peker’in iadesi karşılığında BAE’ye yatırım fırsatı verileceği öne sürülmüştü.
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