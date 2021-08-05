Sedat Peker'den yeni paylaşım anonsu

Sedat Peker, bir süredir ara verdiği devlet-mafya-siyaset ilişkisine dair ifşaatlarına yeniden başlayacağını duyurdu. Peker, Cumartesi günü bir dosya yayınlayacağını belirterek, dosyada ses kayıtlarının yanı sıra yazışmaların da olacağını kaydetti.





“Cumartesi günü ses kayıtlı, Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri ile ilgili paylaşımda bulunacağım” diyen Peker, “Namus sahibi olan gazetecilerden tek isteğim bence çok önemli olan bu dosyanın lütfen boşa harcanmasına izin vermesinler. Ve tabii ki 40 yaş altı kardeşlerim de yaptığımız akite sahip çıkıp bu dosyalar dizesinin boşa gitmesine izin vermesinler” ifadelerini kullandı.





Sistemin nasıl çürüdüğünü açıklayacağını kaydeden Peker, “Dosyadaki ana karakterlerin nasıl yan yana gelebildiği haliyle sizin moralinizi çok bozacak. Belki ümitsizliğe kapılacaksınız ancak her ne olursa olsun ülkemize olan inancınızı asla kaybetmeyin” dedi.





SOYLU’YA: ‘ONUN VE BİRÇOK YÖNETİCİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE İŞLENEN BU SUÇLAR…’





Aleyna Çakır’ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun’un Esra Hankulu’nun ölümü nedeniyle de gözaltına alındığını hatırlatan Sedat Peker, “Ülkemizin neredeyse narko ülke olarak anılmasını sağlayacak uyuşturucu ticaretlerinden tutun da Aleyna Çakır’ın ölümünden şüpheli olan ümitcan uygunun nasıl tutuklanmadığını, Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini, ülke ekonomimizin nasıl çökme noktasına geldiğini cumartesi günü öğleden sonra yayınlayacağım dosyadan net olarak öğrenebileceksiniz.







Dosyanın içerisindeki kişilerden biri olarak anlatımımın, Whatsapp yazışmaları ve telefon kayıtlarını dinlediğinizde birçok şeyi zaten anlamış olacaksınız” değerlendirmesinde bulundu.





İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da değinen Peker, “Kibire kapılmış süslü sülü televizyon programında diyordu ya ben kudretli bir içişleri Bakanıyım, onun ve birçok yöneticinin bilgisi dahilinde işlenen bu suçlar dizesini görünce gerçekten çok şaşıracaksınız” dedi.





‘BU ÜLKE 1990’LARDA BİLE BU REZİLLİKLERİ YAŞAMADI’





Peker, şöyle devam etti: “Araçlarında bombalar, silahlar, uyuşturucularla yakalananlar polisi de tehdit ettiği halde anında serbest kalıyor. Ülkedeki tüm uyuşturucu kaçakçılarının hem süslü sülü ile hem de onun oğluyla fotoğrafları yanınlanıyor, dostluğu ortaya çıkıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyorlar. Ülkenin her yerinde tonlarca kokain yakalanıyor ve bir kişiyi bile gözaltına almıyorlar, dava bile açmıyorlar. Vallahi bu ülke 1990’larda bile bu rezillikleri yaşamadı.”