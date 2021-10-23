Sedat Peker'den yeni paylaşımlar: 'Kendinizce beni etkisiz hale getirdiniz...'

Sedat Peker, sosyal medya hesabından yeni paylaşımlarda bulundu.





KKTC'deki müstehcen görüntülere ilişkin iddiaları paylaşan Deli Çavuş hesabı hakkında yazan Sedat Peker, ''Kendinizce beni etkisiz hale getirdiniz ancak bugün bir Deli Çavuş çıktı, benim ve tüm mazlumların intikamını alıyor'' diye yazdı.





Peker'in paylaşımları şöyle:





''1-Hani benim arkamda CIA, MOSAD, Ortadoğu ülkeleri, bütün hepsi vardı? Hani lan ben ajandım? Bu ülkeler arkamdaysa neden siyasi tweet yazamıyorum? Böylelikle benim ajan olmadığım ortaya çıkarken sizin de kahpe olduğunuz ortaya çıktı.





2-Namusunuzun ve şerefinizin olmadığı ortaya çıktı. Kahpesiniz lan siz. Namusunuz yok lan sizin. 24 saatimin nasıl geçtiğini merak ediyorsanız, tek bir duam var, sizi bütün dünyaya rezil etmek (daha bu ne ki?).





3-Siz herkesi parayla satın aldığınız için ya da elinizdeki güçlerle korkutabildiğiniz için benim meselemi de öyle çözeceğinizi zannettiniz. Ancak yanıldınız. Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere zulüme uğrattığınız bütün herkesin bedduası Arşı Alem’e ulaştı.





4-Bu zulümler Gayretullah’a dokundu. Yenileceksiniz. Hem vallahi hem billahi yenileceksiniz. Ne o servetiniz, ne de silahlı güçleriniz sizi kurtarmaya yetmeyecek. Kendinizce beni etkisiz hale getirdiniz ancak bugün bir Deli Çavuş çıktı, benim ve tüm mazlumların intikamını alıyor.





5-Onu da etkisiz hale getirirseniz peşinden Uzun Çavuş çıkar. Onun çok tehlikeli olduğunu size söyleyeyim. O benim gibi vicdanlı ve insaflı da değil. Göreceksiniz, sizi mahvedeceğim. Beni küçük düşürecektiniz öyle mi? Nasıl, tüm dünyaya rezil oluyor musunuz? Daha bu ne ki?





6-Size destek veren herkesi tüm dünyaya rezil edeceğim. Bu yaşanan hikaye yüzyıllar geçse de unutulmayacak, kulaktan kulağa anlatılacak. Ve bir daha hiçbir kahpe, babasını korkutmak için o babanın ufak kız çocuğuna silah çekmeye veya çektirmeye cesaret edemeyecek. Göreceksiniz.''