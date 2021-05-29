Sedat Peker'den yeni video öncesi yeni paylaşım

Sedat Peker, 8. videonun yayın günü ve saatini açıkladıktan sonra "İnşallah dinlerken geçen zamanınıza değecek şeyler anlatabilmişimdir" dedi.
Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, 8’inci videoyu pazar günü sabah saat 07:30’da yayınlanacağını duyurdu.
Peker, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kıymetli dostlarım, Sekizinci videom yarın sabah 7:30’da yayınlanacak. İnşallah dinlerken geçen zamanınıza değecek şeyler anlatabilmişimdir” dedi. Videonun içeriğine dair ise ip ucu vermedi.