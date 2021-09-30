Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'den Yılmaz Özdil'e yeni mesaj /30 Eylül 2021 20:17

Sedat Peker'den Yılmaz Özdil'e yeni mesaj

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından tweet'lerinin engellendiğini duyuran Sedat Peker'in Gazeteci Erk Acarer aracılığıyla mesajlar paylaşması tartışma konusu olmuştu. Bu konuda kendisine destek olan Yılmaz Özdil'e bir mesaj gönderen Peker ise, Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim." ifadelerini kullandı.

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Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, ifşaatlarının gazetecilik faaliyeti olduğunu söyleyen Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil'le ilgili Twitter'dan bir paylaşım yaptı. "Sedat Peker açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır" diyen Özdil'i etiketleyen Peker, "Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim." açıklamasını yaptı. 

Peker'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle: 

"Yılmaz Ağabey (Özdil) artık şundan eminim ki siz tanıdığınız olmasa da haksızlığa uğramış hiç kimseyi asla yalnız bırakmazsınız. Size sözüm olsun, bir oğlum daha olursa ad olarak kendisine sizin isminizi vereceğim. Bu isim size yakıştığı gibi inşallah ona da yakışır."



Ne olmuştu? 

Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi tarafından tweet'lerinin engellendiğini duyuran Sedat Peker, Gazeteci Erk Acarer aracılığıyla hakkındaki gelişmeleri aktararak, iddia serilerine Twitter'dan devam etmişti.  Acarer'in bu hamlesi "gazetecilik mi, değil mi" şeklinde tartışma konusu olurken, medya ombudsmanı Faruk Bildirici ise Acarer'in yöntemini eleştirmişti. 

Yılmaz Özdil: Sedat Peker’in açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den ise Sedat Peker'e dün Twitter'dan destek geldi. Özdil, Erk Acerer'in Peker'in tweet'lerini atmasının tartışıldığı süreçte "Sedat Peker’in açıklamalarına gazetecilik faaliyeti değil diyen gazetecilerin, yazıişlerini filan boşver, matbaada paspas yapması bile sakıncalıdır…” ifadelerini kullanmıştı. 
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