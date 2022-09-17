Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'e çok büyük darbe: Basın danışmanı Türkiye'ye getirildi /17 Eylül 2022 11:05

Sedat Peker'e çok büyük darbe: Basın danışmanı Türkiye'ye getirildi

Yaptığı sosyal medya paylaşımları ile AKP cephesinde büyük rahatsızlığa sebep olan Sedat Peker büyük şok yaşadı. Peker adına açıklamalarını yapan basın danışmanı Emre Olur, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından Türkiye'ye iade edildi.

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Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili bilgileri, gazeteci Erk Acarer sosyal medya hesabından paylaştı. Acarer'in paylaşımları şu şekilde: 



"1-Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

2-Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor.Ama işlemleri yapılmıyor. Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor.Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer,onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

3-Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon,hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

4-Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!
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