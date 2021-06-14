Sedat Peker'e yakın isimden bomba 'Veyis Ateş' iddiası!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e yakınlığını gizlemeyen Emre Olur, Veyis Ateş'in Habertürk'teki işine son verildiğini iddia etti.





Twitter hesabından paylaşım yapan Olur, şunları yazdı:





"Aldığım haberlere göre HaberTürk anonsçu Veyis ile yollarını ayırmış.





Şimdi bir Cumhuriyet Savcısı çıkıp Veyis’e sormayacak mı oğlum sen bu kadar mal varlığını nasıl yaptın? hele gel bir anlat demeyecekler biliyorum. Ama elbet bir gün.."













NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz’a ait Bodrum Paramount Otel’e el konulduğunu ve öncesinde ise aralarında hakim, savcı ve bazı basın mensuplarının bulunduğu isimlerin bu otelde ücretsiz kaldığını iddia etmiş, bu isimler arasında Veyis Ateş'in de olduğunu söylemişti.





İddiaların doğru çıkması üzerine Habertürk yönetimi Veyis Ateş'i izne çıkarmıştı.