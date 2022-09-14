Samanyolu Haber /Gündem / "Sedat Peker'i öldürene ödül verilecek" iddiası /14 Eylül 2022 00:51

"Sedat Peker'i öldürene ödül verilecek" iddiası

Sedat Peker'in yakın çevresine ulaştığını ifade eden Murat Ağırel, Peker'in paylaşımlarına ara vermesinin nedeninin kendisine dijital tecrit uygulanması olduğunu belirtti. Ağırel ayrıca Peker'in öldürülmek için hedef olduğunu da iddia etti.

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Özellikle son dönemde yaptığı yeni paylaşımlarla AKP yönetimindeki yolsuzluk ve rüşvet ağını ortaya çıkarmaya çalışan Sedat Peker'in bu mesajları sonrasında suskunluğa gömüldüğü görüldü.

Bu durumun nedenini öğrendiğini ifade eden Murat Ağırel, Peker'in paylaşımlarına ara vermesinin nedeninin kendisine dijital tecrit uygulanması olduğunu belirtti. Ağırel ayrıca Peker'in öldürülmek için hedef olduğunu da iddia etti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Halk TV'de yayınlanan 'Kayda Geçsin' isimli programda gazeteci Murat Ağırel, Sedat Peker'in yakın çevresiyle yaptığı konuşmayı aktardı.

Sedat Peker'in yakın çevresine ulaştığını belirten Murat Ağırel, Sedat Peker için uluslararası çetelere suikast düzenlenmesi üzerine davet gönderildiğinin ulaştığı kişi tarafından kendisine anlatıldığını söyledi.

"Sedat Peker niye sustu?" gibi sorular sorulduğunu belirten ve "Kendisine (Sedat Peker'e) bir dijital tecrit uygulanıyormuş" diyen Ağırel, şöyle devam etti:

Sosyal medyada en ufak bir beğeni dahi yapılsa dijital tecrite ek olarak yaşadığı konuta jammer'lar getirilip telefonla irtibatı kesileceği söylenmiş. Şu anda çocuklarının okulundan dolayı interneti kesmemişler. Ancak eğer bir daha paylaşım yaparsa veya beğeni-retweet yaparsa bu yola başvuracaklarını söylemişler kendisine. Sonrasında Sedat Peker bununla ilgili yöntem arıyormuş.

"SEDAT PEKER DE HEDEFMİŞ, KİM ÖLDÜRÜRSE ÖDÜL ALACAĞI AÇIKLANMIŞ"

Ağırel, açıklamasında Sedat Peker için infaz timleri kurulduğunun iddia edildiğini aktararak "Sedat Peker de hedefmiş, kim öldürürse ödül alacağı açıklanmış" ifadelerine yer verdi.
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