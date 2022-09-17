Sedat Peker'i tehdit eden Cenk Çelik sokak ortasında öldürüldü

Ümraniye'de, suç örgütü lideri Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile bilinen Cenk Çelik, sokak ortasında başından vurularak hayatını kaybetti. Çelik’in sokak ortasında kanlar içinde can çekişirken büyük bir soğukkanlılıkla görüntüsünün çekilerek sosyal medyada servis edilmesi de dikkat çekti.





Olay bugün saat 14.30 sıralarında Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Cenk Çelik (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı. Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtığı ifade edildi.





"Öldürüp üzerime atacaklar"







Twitter hesabından paylaşım yapan Sedat Peker'in avukat Ersan Barkın, Peker ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Peker, Cenk Çelik'e yönelik silahlı saldırı hakkında şu ifadeleri kullandı:





"Bugüne kadar sosyal medyada çoluk-çocuk, genç-yaşlı birçok kişi şahsıma hakaret videoları yayımlamaktaydı. Hiçbirine karşı tek karşı eylemde bulunmamışken, bıçak sırtında yaşadığım bu anda, böyle bir cinayeti işlettiğimi düşünmek en basit tanımıyla safdillik olur. Bazı güçler tarafından öldürülmem amaçlanırken, yakınlarıma saldırılar düzenlenirken, bana hiçbir fayda sağlamayacak bu tip bir cinayetle ilişkilendirilmem asla mümkün değildir. Bugün, yakınımda olduğu bilinen Seyfi Gedikli isimli arkadaşın ana-babasının ve kızlarının kaldığı evin kapısına silahla ateş edildi. Bana sevgi besleyen insanları yıldırma amacıyla yapılan kriminal çalışmalar devam etmektedir. Dijital tecrit altında iken bu yönde komplolara başvurmak asla onurlu bir davranış değildir."





Peker, 9 Mayıs 2020'deki videosunda Çelik'i öldürüp üzerime atacaklar ifadesini kullanmıştı.



