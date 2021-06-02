Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in 2 videosuna erişim engeli getirildi /02 Haziran 2021 19:22

Sedat Peker'in 2 videosuna erişim engeli getirildi

Sedat Peker'in 2. ve 3. videoları ve bazı tweetlerine Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile "kişilik haklarının ihlali" gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.

SHABER3.COM

Sedat Peker’in bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile “kişilik haklarının ihlali” gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.

Engel kararını bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından duyurdu. Sedat Peker’in 2. ve 3. videolarına Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusuyla erişim engeli kararı alındı. Akdeniz, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu tweetler ve YouTube videoları hakkında yaptığı 18 Mayıs 2021 tarihli başvuru Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmiş. O kararın gerekçesi bilinmemekle birlikte, Komutanlığın itirazı Ankara 6. SCH tarafından kabul edilmiş” dedi.

AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın Elazığ’da bir Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgisi olduğu iddiası yer almıştı. Peker, Ağar’ın jandarma helikopteriyle Elazığ’dan götürüldüğünü iddia etmiş ve bunlarla ilgili Jandarma Komutanlığı tarafından yalanlanmıştı. Peker, bu açıklayama sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sedat Peker'in 2 videosuna erişim engeli getirildi Sonraki Haber >>

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Rizeli Çay üreticisi İYİ Parti grup toplantısında isyan etti

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Orhan İnandı’nın eşi Reyhan İnandı: Hayatından endişe ediyorum

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Hakan Altun’dan normalleşme kararlarına sessiz protesto

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Sabat Eğitim Kurumları Genel Müdürü'nden açıklama

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Kırgızistan Orhan İnandı'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı Önünde toplandı

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Davutoğlu'nun suskunluğunun sebebi bu yeminler mi?

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 8. yıl dönümünde 'Gezi' paylaşımı

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

'SADAT, Benim üzerinden El Nusra'ya silah yolladı'

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

9. videoyu 'Erdoğan' için çekecek

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…

Kılıçdaroğlu, ‘Tam bir rezalet! dedi…
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:45:06