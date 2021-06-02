Sedat Peker'in 2 videosuna erişim engeli getirildi

Sedat Peker’in bazı tweet ve videolarına Jandarma Genel Komutanlığı talebi ile “kişilik haklarının ihlali” gerekçesi ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engelli getirildi.





Engel kararını bilişim hukuku uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sosyal medya hesabından duyurdu. Sedat Peker’in 2. ve 3. videolarına Jandarma Genel Komutanlığı’nın başvurusuyla erişim engeli kararı alındı. Akdeniz, “Jandarma Genel Komutanlığı’nın bu tweetler ve YouTube videoları hakkında yaptığı 18 Mayıs 2021 tarihli başvuru Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilmiş. O kararın gerekçesi bilinmemekle birlikte, Komutanlığın itirazı Ankara 6. SCH tarafından kabul edilmiş” dedi.





AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın Elazığ’da bir Yeldana Kaharman’ın ölümüyle ilgisi olduğu iddiası yer almıştı. Peker, Ağar’ın jandarma helikopteriyle Elazığ’dan götürüldüğünü iddia etmiş ve bunlarla ilgili Jandarma Komutanlığı tarafından yalanlanmıştı. Peker, bu açıklayama sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.