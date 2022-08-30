Sedat Peker'in 9. tweeti gündem oldu, sürprizi ne?

SEDAT PEKER “GÜLŞEN’İ PAZARTESİ SERBEST BIRAKACAKLAR” DEMİŞTİ

SEDAT PEKER’İN SÜRPRİZİ NE?

Gülşen bugün (Pazartesi) serbest bırakılırken Peker’in devamında attığı “Siz Pazartesi gündemi öyle değiştirin. Bakın bakalım ben size hangi sürprizlerle geleceğim.” tweetinde ise söz konusu sürpriz ne olduğu merak konusu oldu.









Son günlere damgasını vuran ünlü şarkıcı Gülşen’in tutuklanması Sedat Peker’in iddialarıyla daha da alevlendi. 27 Ağustos’ta “Deli Çavuş” hesabından, “Şarkıcı Gülşen’i gerçekten benim yüzümden tutukladılar. (Vallahi diyorum) Ata yurdum olan eve el koyulduktan sonra intikam alacağımı bildikleri için 4 ay önce yapılan konuşmayı bahane edip gündemi değiştirdiler. Ancak onlar benim elimde ne olduğunu bilmedikleri için, ayrıca da benim normal savaş sanatının haricinde sözlü dövüş sanatında da uzman olduğumu galiba unuttular. (Lütfen kusura bakmayın yine megalomanlık üstümde bugün)” satırlarına yer vermişti.Peker devamındaki 9 numaralı tweetinde ise “Bunların içinde kendince psikolojik harpte uzman bir tip var. Benim bu paylaşımımdan sonra oluşan bu dalgayı kırmak için bir fikir ortaya atıyor. Gülşen’i Pazartesi günü tahliye ettirirsek hem toplumda olumlu bir hava oluşur hem de gündemi değiştiririz diye bir fikir ortaya atıyor. Ancak bilmiyor, serdengeçtiler her yerde.” demişti.