Sedat Peker'in avukatı Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti

Ergenekon Davası'nda organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatlığını üstlenen ve Peker'in suç örgütüne yönelik davada sanık olarak yargılanan Ayhan Sağıroğlu hayatını kaybetti. Sağıroğlu'nun vefatını, Peker sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.



Ayhan Sağıroğlu, Sedat Peker suç örgütü davasında yaptığı bir açıklamada, "Sedat Peker organize suç örgütü üyesi olarak yargılanmaktan gurur duyuyorum. Sedat Peker ile ismimin her yerde anılması benim için bir onurdur" demişti.



DAHA ÖNCE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Sedat Peker, Ümit Karan, Savaş Sarmusak gibi isimlerin avukatlığını yapan Ayhan Sağıroğlu 2020 yılında İstanbul Fındıkzade'de silahlı saldırıya uğramıştı.