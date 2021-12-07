Sedat Peker'in avukatı son durumu açıkladı

TELE 1 ekranlarında yayınlanan Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alındığı ve Türkiye’ye teslim edileceği iddiaları konuşuldu.





Katar merkezli El Cezire, Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya atarak Peker’in gözaltında tutulduğunu iddia etmişti. El Cezire, daha sonra yayımladığı haberde ise Peker ile ilgili bölümü çıkarmıştı.





AVUKATI SON DURUMU AÇIKLADI

TELE 1 ekranlarında Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında bu iddialar masaya yatırıldı. Mollaveisoğlu, programdan önce Peker’în avukatı Ersan Barkın ile konuştuğunu söyleyerek iddiaları yanıtladı. Mollaveisoğlu, Barkın’ın sözlerini şu şekilde aktardı (Barkın’ın ağzından): “Bir gözaltı söz konusu değil, hatta ulaştığım yani bendeki numara ile bir yakını üzerinden kendisi ile iletişim kurabiliyorum.”





Böylece Peker’in avukatının ifadelerinden, Peker’in BAE’de telefon görüşmelerinin kısıtlanmış olduğu ve avukatın Peker ile dün ve bugün iletişim kurduğu anlaşılmış oldu.





BAE TARAFINDAN TUTUKLANDI İDDİASI

El Cezire, dün suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya attı. Haberde Sedat Peker’e ilişkin şu ifadelere yer verildi:





“İki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığına dair başka işaretler de var. Suriye’deki “terör” gruplarını finanse etmek suçlamasıyla 2018’den beri BAE’de tutuklu bulunan Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakılarak Türkiye’ye döndü. Dubai’den yayınladığı sansasyonel internet videolarında üst düzey Türk yetkililere yönelik skandal iddialar içeren hüküm giymiş bir Türk mafya babası Sedat Peker’in de BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye’ye iade edilebileceği bildirildi.”





EL CEZİRE’DEN DÜZELTME

Söz konusu haberin Türkiye’de büyük etki yaratmasının ardından önce El Cezire muhabirleri ardından da El Cezire düzeltme metni yayımladı. Söz konusu haber metninde düzeltme şu şekilde yer aldı:





“Bu makalenin önceki bir versiyonunda hüküm giymiş bir Türk mafya babası Sedat Peker’in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Al Jazeera bu raporları doğrulayamadığı için bu cümle makaleden çıkarıldı.”