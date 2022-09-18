Sedat Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması

Bir dizi yolsuzluk ve rüşvet açıklaması sonrası yeniden sessizliğe gömülen Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilerek gözaltına alındı.





Bu durumun hukuksuz olduğunu savunan Peker'in avukatı Ersan Barkın, Cumhuriyet'e konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Avukat Ersan Barkın Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;"Emre Olur'un suçlandığı şey suç örgütü üyeliği. Şu an Sedat Peker dosyasından tutuklu hiç kimse yok. Dolayısıyla tutuklunun olmadığı bir dosyada bu suçlama çok temelsiz bir suçlama oluyor. Suçu, suçluyu övme, kamu görevlisine hakaret aynı zamanda suçlandığı başka suçlar bunlardan tutuklanması mümkün değil ki kırmızı bülten çıkarılmış. Bunun da hukuki olarak kabul edilebilir olmadığını düşünüyorum açıkçası. Bu gece ifadesi alınacak yarın da beklentim savcılığa gönderilmesi. Ne kırmızı bültenle iadeyi gerektirecek ne de tutuklanmayı gerektirecek herhangi bir suç istinadı mümkün değil."