Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in dün yükleyip sildiği video ortaya çıktı! /02 Haziran 2021 14:25

Sedat Peker'in dün yükleyip sildiği video ortaya çıktı!

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 gün önce YouTube kanalına bir video yükleyerek sildiği ortaya çıktı. Peker'in yükleyip sildiği videoda ne olduğu merak konusu oldu.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 1 gün önce YouTube kanalına bir video yükleyerek sildiği ortaya çıktı. Peker'in yükleyip sildiği videoda ne olduğu merak konusu oldu.

Son günlerde yayımladığı videolarla Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker, bu defa YouTube kanalına yükleyip sildiği video ile gündeme geldi.

Peker'in kanalına abone olan kullanıcılara giden bildirimde yeni bir video yüklendiği duyuruldu. Bildirime tıklayan kullanıcılar "Video kullanılamıyor" uyarısıyla karşılaştı.

Peker'in kanalından gelen bildirim şöyle:


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