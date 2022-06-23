Sedat Peker'in gündeme getirdiği iddia gerçek oluyor

Demirören Grubu'nun kredi borçlarına karşılık Ziraat Bankası'na geçen İstanbul Eyüpsultan'da bulunan Kemer Country'deki golf sahalarını yapılaşmaya açmak için 2018 yılında başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın geçtiğimiz nisan ayında özel spor alanı fonksiyonundaki 358 bin metrekarelik golf sahasını konut imarına açan, alanın 232 bin metrekaresine yükseklikleri 3-5 kat arasında değişen villa, rezidans ve AVM inşa edilmesini öngören planlarına karşı site sakinleri tarafından açılan dava sonuçlanmadan arazide inşaat için hazırlıklar başladı.





6 GOLF SAHASI 20 HAZİRAN'DA KAPATILDI





Demirören grubunun araziyi devrettikten sonra da kiralayarak işletmeye devam ettiği konut imarına açılan alanda bulunan 6 golf sahası, 20 Haziran itibariyle kapatıldı. Kemer Country Club Yönetimi, Kemerköy Sitesi sakinlerine gönderdiği duyuruda “20 Haziran'dan itibaren belli bir süre 12 çukur olarak hizmet verecek en kısa sürede 18 çukura tamamlanacaktır. 6 çukurun kulüp sınırları içerisine taşınması için gerekli çalışmalar başlayacaktır” dedi.





GOLF SAHALARI, BELGRAD ORMANINA TAŞINACAK





Golf sahalarının uluslararası standarda göre 18 çukur olması gerekiyor. Bu nedenle kapatılan 6 çukurun, Kemer Country Club'ın bulunduğu ve 12 golf sahasının hala işler halde olduğu 1991 yılında Kemer Yapı ve Turizm A.Ş'ye tahsis edilen yaklaşık 2 milyon metrekarelik Belgrad Ormanları'nın içindeki izinli alana taşınması gündemde.









İZİN 3 YIL ÖNCE ALINMIŞ









Demirören'e ait Kemer Yapı ve Turizm A.Ş'nin elinde, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 25 Kasım 2019 tarihinde bu işlem için verilen onay bulunuyor. SÖZCÜ'nün ulaştığı bin 220 yataklı 4 yıldızlı otel ve 18 delikli golf sahası yapılması şartıyla gerçekleştirilen tahsisin süresinin uzatılması için yapılan başvuruya verilen bakanlık “oluru”nda dikkat çeken rakamlar yer aldı. Talebe ilişkin İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, orman alanı dışında kalan 6 golf sahasının izin alanı içinde toplam 47 bin 219 metrekarelik alana taşınmasının talep edildiği ve bu sahaların 3 kapalı ormanlık alan içinde kaldığı belirtildi.





BİN 250 BİN AĞAÇ KESİLECEK UYARISI





Müdürlük talebin uygun görülmesi halinde tahmini bin 250 adede denk gelen 500 metreküp hacminin çok üzerinde ağaç kesileceği, bu durumun orman-halk ilişkileri açısından ve civarındaki yoğun yerleşim alanlarından şikayetlere konu olmasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu. Uyarılara rağmen bin 220 yataklı 4 yıldızlı otel ile 6 adet golf deliği alanı için projenin kabulü uygun bulundu. “İlave tesis oluru” 25 Kasım 2019 tarihinde bakan Bekir Pakdemirli tarafından imzalandı. Bugünlerde de kapatılan golf sahalarının çukurlarının çevresindeki özel çimenler Kemer Country Club tarafından sökülmeye başladı. Arazide zemin etüt çalışmalarının da başladığı öğrenildi.





SEDAT PEKER DE GÜNDEME GETİRMİŞTİ





Sedat Peker'in de imara açılacağını söylediği araziler, 1 milyar 118 milyon 330 bin lira ve 300 milyon dolarlık kredi karşılığından ipotek ettirilmişti. Demirören kredi borcunu ödemeyince arazi Ziraat Bankası'na geçti.