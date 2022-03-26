Sedat Peker'in gündeme getirdiği skandal otel için yeni başvuru!

‘OTELİME ÇÖKTÜLER İDDİASI’





Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde bulunan ve adı skandallarla kamuoyunun gündemine gelen Paramount Otel’in genişletilmesi için yeniden başvuru yapıldığı ortaya çıktı.Unico Sigorta adlı şirket, oteli genişletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçen yıl nisan ayında Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulunmuş ancak bakanlıktan onay alamamıştı.Paramount Otel'le ilgili şok belgeler ortaya çıktı!Paramount Otel'le ilgili şok belgeler ortaya çıktı!Birgün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre şirket, 21 Mart’ta ‘Turizm Konaklama Tesisi (Be Premium Bodrum Hotel) Projesi’ kapsamında yeniden ÇED başvurusu yaptı.Proje dosyasına göre otelin genişletilmek istendiği alan, devlete ait ormanlık alanı kapsıyor. Hâlihazırda 75 dönüm orman arazisine kurulu otele yaklaşık 26 dönüm arazi daha eklenmek isteniyor. Proje kapsamına oda sayısının 249’dan 315’e çıkarılması planlanıyor. Proje için öngörülen bütçe ise 6 milyon TL.Paramount otelin ilk sahipleri kapıya dayandı: 'Sihirli bir el bizi engelliyor...'Paramount otelin ilk sahipleri kapıya dayandı: 'Sihirli bir el bizi engelliyor...'Otelin resmi adı artık Be Premium Otel. Otelin alanı Orman ve Su İşleri Başkanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’ye tahsis edildi. Alanın kullanım hakkı ise bakanlığın kararıyla Unico Sigorta şirketi tarafından satın alındı. Unico Sigorta’nın Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Şendil. Şendil, Avusturya’da kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın para kasası olarak biliniyor.Paramount Otel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in geçen yıl yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Buna göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Otel’de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de ileri sürmüştü.Öte yandan otelin ilk sahibi Atilla Uras, otelin kurulu bulunduğu taşınmazın sahibi Ufuk Turizm şirketinin tüm hisselerini satış sözleşmesi ile 7 Eylül 2017’de Finsolvent adlı şirkete devretmişti. Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras ise mirasçısı olduğu Ufuk Turizm şirketinin hisselerinin Finsolvent’e devredilmesine karşın parasının ödenmediğini söylemiş ve dava açmıştı. Uras’ı haklı bulan İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi 15,4 milyon dolar ödenmesine karar vermiş, bu ödeme yapılmayınca haciz kararı alınmıştı. Victoria Yasemin Uras, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu için de “Babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi” iddiasında bulunmuştu.