Sedat Peker'in hedef aldığı Deniz Baykal harekete geçiyor

Deniz Baykal'ın yarın hakkındaki iddiaları gündeme getirdiği için Peker hakkında suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.





Baykal’a yakın kaynak sessizliğini bozdu.





Günboyu’na çarpıcı açıklamalar yapan ve Baykal’ın siyasi hayatında yıllarca yanında bulunan kaynak, “Deniz Bey, rahatsızlığını atlatmak için her gün tedaviye devam ederken bunlar sanıyorlar ki sessiz kalınacak. Bu yaptıkları masum bir insana, kamuoyunun değer verdiği bir siyasetçiye yapılan namussuzluktur. Deniz Bey avukatına en ağır şekilde ceza almaları için yargıya başvurulması talimatı verdi” dedi.





Uzun yıllar CHP Genel Başkanlığı yapan Antalya Milletvekili Deniz Baykal Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapacağı suç duyurusunun yanı sıra bu iddiayı televizyonlarda dillendiren ve gazetelerde yazanlar hakkında da manevi tazminat davası açacağı belirtildi.