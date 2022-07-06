Sedat Peker'in iddiaları sorulan Mehmet Cengiz sus pus!

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in bir dizi iddiası sonrası Cumhuriyet gazetesi, Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz'e ulaştı. Cengiz, danışmanları aracılığı ile hakkındaki iddialara ilişkin şu anda açıklama yapmak istemediğini belirtti.







Suç örgütü liderliği suçlamasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Sedat Peker dün Twitter’dan yeni açıklamalarda bulundu.





Kendisine ait olduğu bilinen Deli Çavuş adlı hesaptan paylaşım yapan Peker, ‘beşli çete' diye adlandırılan ve iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanlarından Mehmet Cengiz'in akrabası olduğunu söyledi.





Peker, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın kumarhane görüntüleri karşılığında cezaevinden tahliye olduğunu, kendisine 5 milyon dolar ödeme yapıldığını, aracılığı ise Mehmet Cengiz'in yaptığını ileri sürdü.





Peker’in iddiaları sonrası ulaşılan Mehmet Cengiz'in danışmanları ise konuya ilişkin şu anda herhangi bir açıklama yapılmayacağını belirtti. Cengiz’in iddiaları ne zaman yanıtlayıp yanıtlamayacağı ise henüz bilinmiyor.







