Sedat Peker'in iddialarında yeni gelişme

Peker, Demirören’e medya grubunu satın almak için Ziraat Bankası tarafından verilen 750 milyon dolar kredinin hiçbirinin ödenmediğini söyledi.







Peker, “Bizim Pamukören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık, Aydın Doğan kargaşalardan korktu, verdi yerleri. 750 milyon dolara. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası devletin, devletin kimin sizin. Siz patronsunuz, vergi veriyorsunuz ya. 750 milyon dolar aldı, hiçbirini ödemedi. Ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi” ifadelerini kullandı.





CHP Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Peker’in bu iddiasına ilişkin 2020 yılında Ziraat Bankası’na soru sorduklarını ancak “ticari sır” diye yanıt alamadıklarını söyledi.





Hakverdi, "Demirören’in, aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemeye başlayıp başlamadığını Ziraat Bankası’na sormuştuk. Banka 'müşteri sırrı' diyerek bilgi vermedi! Yeniden soruyoruz. Demirören, aldığı krediyi geri ödemeye başladı mı? Ödemedi ise başlatılan bir haciz işlemi var mı?" diye sordu.