Sedat Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun kim?

Sedat Peker, son paylaşımlarında hayatını kaybeden eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile AKP'nin eski Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Aliye Uzun'un bağlantısından bahsetti.

Peker, Aliye Uzun'un Kuzu'yu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile aynı masaya oturttuğunu anlattı.

Peki Aliye Uzun kimdir?

FLÖRTLEŞTİKLERİNİ ANLATMIŞTI

AKP Beşiktaş İlçe Teşkilatı üyesi Aliye Uzun Uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'yi hâkim ve savcılara kurduğu baskısı sonucu tahliye ettirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski AKP milletvekili Burhan Kuzu ile tanıştıran isim olarak gündeme gelmişti

Zindaşti, 2016 yılında tutuklandığında Aliye Uzun'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, Uzun'un kendisine 500 bin lira karşılığında vatandaşlık alabileceğini, AKP'de çevresi olduğunu söylediğini dile getirmişti.



Aliye Uzun, yyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti ile flörtleştiklerini ve vatandaşlık alabilmesi için ücret karşılığı aracılık ettiğini açıklamıştı.













'Vatandaşlık alırsan sana Range Rover cip hediye edeceğim'





Zindaşti, 2016 yılında tutuklandığında Aliye Uzun'a ilişkin çarpıcı ifadeler kullanmış, Uzun'un kendisine 500 bin lira karşılığında vatandaşlık alabileceğini, AKP'de çevresi olduğunu söylediğini dile getirmişti. Bu "çevre"ye ilişkin de basına birçok fotoğraf yansımış, Uzun'un Erdoğan ailesi ile hem Saray'da hem de yurtdışında fotoğrafları olduğu görülmüştü.





Murat Ağırel, söz konusu ifadeyi köşesine taşımış, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Tarih: 29 Mart 2016 İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti, emniyette verdiği ifadesinde öyle iddialarda bulunuyor ki ayrıntıları dudak uçuklatan cinsten. Zindaşti, arkadaşlarıyla alem yapmak için kadın bulması için birini arıyor. Aradığı kişi kendisini Aliye Uzun'a yönlendiriyor ve numarasını veriyor. Kadınlar geliyor... Zindaşti polise verdiği ifadesinde Aliye Uzun'un kendisine, 'AK Parti Beşiktaş Kadın kollarında görevliyim, benim AK Parti'de çevrem var' dediğini aktarıyor. 'Sana vatandaşlık alabilirim' dediğini, kendisinin de ona 'Vatandaşlık alırsan sana Range Rover cip hediye edeceğim' dediğini söylüyor. Aliye Uzun'un ise cip istemediğini 500 bin lira karşılığında Türk vatandaşı yapacağını söylediğini aktaran Zindaşti, Uzun'un işlemleri başlatmak için 150 bin lira para istemesi üzerine kabul ettiğini belirtiyor. Zindaşti ifadesinde 'Aliye ile ilişkisinin devam ettiğini, bir dergi basımı konusunda kendisine 50 bin lira vererek yardım ettiğini, dergi işleri için toplamda 100 bin lira para harcadığını...' anlatıyor.









Tehdit sonrası çatışma









Aliye Uzun ile iş yapmaya devam eden Zindaşti, bir yat almak istediğini Uzun'a bildiriyor. Aliye Uzun da kendisinin Ömer Erdal Akkartal isimli bir arkadaşı olduğunu ve onun da yatını sattığını söylüyor. Yatı almak için 1 Milyon 300 bin euroya anlaşıyorlar. Fakat Zindaşti şüpheleniyor araştırma yapıyor ve şahsın kendisini dolandırmak istediğine kanaat getiriyor. Zindaşti bu olaylardan sonra Erdal ve Aliye ile arayı açıyor. Aliye Uzun sonraki zaman içerisinde vatandaşlık başvurusu ile ilgili gelişme var bahanesi ile Zindaşti'ye ulaşmaya çalışınca Ekrem Öztunç isimli yeğeni görüşüyor. Zindaşti'nin uygunsuz resimlerini paylaşmak ile tehdit ediyor ve fotoğraf gönderiyor. Derginin vergisini ödemesini istiyor. Zindaşti ödemeyince devreye Erdal Akkartal giriyor. Restleşmeden sonra Zindaşti ve 3 adamı Erdal Akkartal'ın verdiği adrese gidiyor ve çatışma yaşanıyor. Zindaşti'nin bir adamı vuruluyor ve olay yerinden kaçıyorlar. Zindaşti polise gitmiyor doğal olarak Erdal Akkartal da 'Benim aranmam var polise gitmedim kapatalım' diye olayı kapatıyorlar.

Erdoğan ailesi ile fotoğrafları var









Aliye Uzun kim mi? Mecidiyeköy'deki Trump Towers'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini astıran bir isim. AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Şeyma Döğücü ve Başkan yardımcılarının ziyaret ettiği Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki köşesinde 'kahraman' diye bahsettiği bir isim. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda ise Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yakın olduğu izlenimi veriyor. Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Hanım ile birlikte fotoğrafları bulunuyor. Cumhurbaşkanı ile gittiği yurt dışı ziyaretleri kapsamında,









Saray'da, Cumhurbaşkanı danışmanları ile hatta Binali Yıldırım ve eşi ile çekilmiş onlarca fotoğrafı var. Ha bu arada... Zindaşti'nin ifadesinde bahsi geçen dergiyi araştırdım. Aliye Uzun ile bağlantılı olan iki dergiye ulaştım. İlk derginin isimi ALİYES. 2014 yılı Mart ayında çıkan sayısında karşıma kim çıktı dersiniz? Burhan Kuzu! Burhan Kuzu ile röportajın kamera arkası görüntülerine ait videoyu da Aliye Uzun derginin Instagram adresinde yayınlamış. İsteyen girip bakabilir. Silinmezse tabi..."