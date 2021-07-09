Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiası! Mahkeme tutanakları var

15 Temmuz sonrasında kayıt dışı silahların dağıtılmaya devam ettiği ve envantere kayıtlı olduğu iddiasında bulunan Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçladı. Peker'in, 'Süleyman Soylu 15 Temmuz'dan sonra silah dağıttı' iddiasında ismini verdiği Ahmet Onay ise adresi doğruladı ve "Adı geçen kişilerle kilise yakınlarına gittim. Ne alıp verdiklerini görmedim" açıklaması yaptı.





Halk TV'de Can Coşkun'un programına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dikkat çeken şu değerlendirmeleri yaptı:





'PEKER'İN BUGÜNE KADAR SÖYLEDİKLERİ DOĞRU ÇIKTI'

"Şüphesiz ki bir suç örgütünün lideri bir takım iddialarda bulunuyor. Bir suç örgütü liderinin söylediklerini 'kesinlikle doğrudur' diye ele almak yanlış olur ama bugüne kadar söylediği pek çok şey doğru çıkınca, bu iddianın doğruluğunu da ister istemez düşünüyoruz. Kendisi söylüyor, ardından başka tanıklar çıkıyor ama başka bir gerçek var. Bu suç örgütü lideri söylemeden önce zaten Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri bu iddiaları dile getirmişti.













"KAYIT DIŞI SİLAH DAĞITILDI MI?"

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, 23 Ocak 2019 tarihinde TBMM'ye bir soru önergesi vermiş. Diyor ki; 'Bazı silahların kayıt dışı bir şekilde 15 Temmuz gecesi ve sonrası vatandaşlara dağıtıldığı yönünde iddialar var. 'Bunlar doğru mudur?' diye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruyor. Soylu da cevap veriyor: 'Bu mümkün değil. Emniyetin kayıtlarında hangi türk silahın var olduğu mevcuttur' diyor. Yani cevapta geçiştirmiştir Soylu.





"SİLAHI ANKARA EMNİYETİ'NİN ÖNÜNDEN ALDIM" İFADESİ

2017'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir traktör kavgası yaşanıyor. Trafikte giderken bir traktör nedeniyle kavga yaşanıyor. Birisi çekiyor diğerini vuruyor, öldürüyor. Sonra ifadeler alınıyor. Vurup öldüren şahıs, 'Ben bu silahı 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti'nin önünden aldım' diyor. Kayıtlara böyle geçiyor, ifade böyle veriliyor. O döneme hem gazete haberleri var hem de konuya ilişkin mahkeme tutanakları var.





TBMM'DE SORDU: BU SİLAHLAR NEREDE?

Gamze Taşçıer de bu ifade üzerine bu silahların peşine düşüyor. Daha önce CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, aynı soruları sormuş, rakamlar vermiş ve TBMM'ye sunduğu soru önergesiyle 'Bu silahlar nerede?' demiş. Zaten kayıp silahlarla iddialar vardı konuşuluyordu. Zaman zaman TBMM'nin ve kamuoyunun gündemine geliyordu.





"DEVLET KAÇAK SİLAH VERİR Mİ VATANDAŞINA?"

Şimdi suç örgütü lideri yaptığı açıklamada, 'Bu silahlar su tarihte, şurada, filanca şahıs tarafından filanca şahsa teslim edildi' diyor. Bunlar çok ciddi iddialar. Bu iddiaların mutlaka araştırılması gerekiyor. Bu silahların peşine devletin düşmesi gerekiyor. Devlette kaçak silah olur mu? Devlet kaçak silah verir mi vatandaşına? Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir şey var?





"KOMİSYON KURALIM"

Benim sorumluluk anlayışım gereği yanlış olur, 'Ben peşinen bu doğrudur' demiyorum. Ama bir iddia var. Bu iddiaları gelin hep birlikte araştıralım. Nasıl araştıracağız? TBMM bir komisyon kuracağız. İster araştırma, ister soruşturma bir komisyon kurulması gerekiyor. Bu iddia ve diğer iddialar; siyaset, hükümet, mafya... Bu iddiaların tamamı araştırılıp, tıpkı geçmişteki Susurluk Komisyonu'nda olduğu gibi şeffaflıkla ortaya çıkarılması gerekiyor. Eğer sayın Soylu ve hükümet kendine güveniyorsa, 'Biz böyle işler yapmadık' diyorsa, hemen gelsinler komisyonu kuralım. Kendileri versinler önergeyi. Biz daha önce verdik reddettiler. Neden korkuyorlar? Niye çekiniyorlar? Çok ciddi iddialardır; bu iddialar demokrasiyi yaralar, zedeler. Bu iddiaların milyonda biri doğruysa çok vahim.