Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube kanalında yaptığı konuşmada "Kemiklerini kırdırdım" dediği eski eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, Peker'e yanıt verdi.





AKP eski Elazığ Milletvekili İşbaşaran, 2014 yılında "Twitter’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden çıkışında bir grubun protestosuyla karşılaşmış, daha sonra ifadesinin alınması için adliyeye götürülürken de başka bir grubun saldırısına uğramıştı.





İşbaşaran, Peker'in saldırıyı üstlendiği bu açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. "Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim" diyen İşbaşaran, şu ifadeleri kullandı:





"Senin muhatabın, hizmet ettiğin Erdoğan, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve seni yıllarca kullanan polis teşkilatıdır. -Eşine, çocuklarına yapılanan üzüldüm ama sen de onları bırakıp kaçmayacaktın! Sen nasıl bir delikanlısın ki; Bir AKP milletvekili (Metin Külünk), parti teşkilatı ve polisle anlaşarak bir tetikçini gönderip gözaltında elleri kelepçeli birine saldırıyorsun? Benim kemiklerim falan kırılmadı ama bir polisin parmağı kırıldı, o polise üzüldüm."



