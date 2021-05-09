Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in "Kemiklerini kırdırdım" dediği isimden cevap /09 Mayıs 2021 18:31

Sedat Peker'in "Kemiklerini kırdırdım" dediği isimden cevap

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Kemiklerini kırdırdım" dediği eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, Peker'e "Seni oralarda daha fazla öttürmezler. Kullanılma süren doldu" diye yanıt verdi.

SHABER3.COM

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in YouTube kanalında yaptığı konuşmada "Kemiklerini kırdırdım" dediği eski eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, Peker'e yanıt verdi.

AKP eski Elazığ Milletvekili İşbaşaran, 2014 yılında "Twitter’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden çıkışında bir grubun protestosuyla karşılaşmış, daha sonra ifadesinin alınması için adliyeye götürülürken de başka bir grubun saldırısına uğramıştı.

İşbaşaran, Peker'in saldırıyı üstlendiği bu açıklamasına Twitter hesabından yanıt verdi. "Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim" diyen İşbaşaran, şu ifadeleri kullandı:

"Senin muhatabın, hizmet ettiğin Erdoğan, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve seni yıllarca kullanan polis teşkilatıdır. -Eşine, çocuklarına yapılanan üzüldüm ama sen de onları bırakıp kaçmayacaktın! Sen nasıl bir delikanlısın ki; Bir AKP milletvekili (Metin Külünk), parti teşkilatı ve polisle anlaşarak bir tetikçini gönderip gözaltında elleri kelepçeli birine saldırıyorsun? Benim kemiklerim falan kırılmadı ama bir polisin parmağı kırıldı, o polise üzüldüm."

"KULLANILMA SÜREN DOLDU"

Peker'e yönelik "Türkiye’de polis olmadan mafya olmaz. Polisin kanatları altında yıllarca çetecilik faaliyetlerinde bulundun, sana mafya da denilmez. Mafyanın, İtalya’da olduğu gibi kurumsal kimliği var, polisle, istihbarat ile işbirliği yapmaz ama sen polis işbirlikçisisin ve kullanılma süren doldu" diye seslenen İşbaşaran mesajlarına şöyle devam etti:

"Bir de ‘Feyzi İşbaşaran beni şikayet ediyor’ diyorsun. Seni kime şikayet ettim veya ediyorum? Şikayet etmem gereken kişi ve kurumlar senin sahiplerin zaten. Erdoğan ve ailesini tehdit ediyorsun, seninle onların meselesi, beni hiç ilgilendirmez!

İstediğin kadar Hakan Fidan’a güzellemeler yap, seni oralarda daha fazla öttürmezler, gerisini Mit/polis abilerine anlatırsın. MİT/polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar! Umarım adil yargılanırsın ve cezaevinde başına bir iş getirmezler."

"KULLANILMA SÜREN DOLDU"
Peker'e yönelik "Türkiye’de polis olmadan mafya olmaz. Polisin kanatları altında yıllarca çetecilik faaliyetlerinde bulundun, sana mafya da denilmez. Mafyanın, İtalya’da olduğu gibi kurumsal kimliği var, polisle, istihbarat ile işbirliği yapmaz ama sen polis işbirlikçisisin ve kullanılma süren doldu" diye seslenen İşbaşaran mesajlarına şöyle devam etti:

"Bir de ‘Feyzi İşbaşaran beni şikayet ediyor’ diyorsun. Seni kime şikayet ettim veya ediyorum? Şikayet etmem gereken kişi ve kurumlar senin sahiplerin zaten. Erdoğan ve ailesini tehdit ediyorsun, seninle onların meselesi, beni hiç ilgilendirmez!

İstediğin kadar Hakan Fidan’a güzellemeler yap, seni oralarda daha fazla öttürmezler, gerisini Mit/polis abilerine anlatırsın. MİT/polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar! Umarım adil yargılanırsın ve cezaevinde başına bir iş getirmezler."


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