Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in kızı YouTube kanalı açtı: Babasını da konuk edecek /17 Ağustos 2022 19:43

Sedat Peker'in kızı YouTube kanalı açtı: Babasını da konuk edecek

Sedat Peker'in kızı Mila Peker, YouTube videolarına başladı. Anne Özge Peker’in Instagram hesabından yaptığı 'story' paylaşımına göre Mila, babası Sedat Peker’i de ilerleyen günlerde konuk alacak.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre suç örgütü lideri Sedat Peker'in kızı Mila Peker, YouTube videolarına başladı. Anne Özge Peker’in Instagram hesabından yaptığı 'story' paylaşımına göre Mila, babası Sedat Peker’i de ilerleyen günlerde konuk alacak.

Özge Peker paylaşımında, "Benim minnak kızım kendi ısrarları ve diretmesi üzerine sonunda bir YouTube kanalına sahip oldu. Kanalının ismi; Mila Peker. Kendisini çok uyardım ve hep kibar olması gerektiğini, aksi halde kanalın kapanacağını da belirttim ona. Mila'nın kanalı, aşırı doğal bir kanal. Kimsenin olmadığı bir yerde Lina ile çekmişler telefonla, sadece bir yeri bip'ledik ve olduğu gibi yayınladık kesmeden biçmeden. Mila hayaline kavuştu devamı için YouTube'a bekleriz sizleri. Miloş'a destek olmak isterseniz, kanalına abone olmayı unutmayın" dedi.

Yayınladığı ilk videosunun başlığı “Lina ile boyama!!” olan Mila Peker'in kanalına kısa sürede 7 bine yakın takipçi abone oldu.
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