Sedat Peker'in 'peşindeyim' mesajı gönderdiği iş insanı: 'Sürekli yakınlarından şüpheleniyor!'

'Cihan Ekşioğlu panikledi, Peker’e ve bana haber uçuranları bulmaya çalışıyor'





















Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'na koruma ekibi verdiğini ve ‘FETÖ borsası’nı kuranlardan birinin Cihan Ekşioğlu olduğunu iddia etmişti.





Sedat Peker’in gündeme getirdiği Ekşioğlu hakkındaki iddialarla ilgili gazeteci Seher Yaşayacak açıklamalarda bulundu.





'Ekşioğlu'nu panikletti'





"Sedat Peker’in çıkışıyla gözler Paramount’ta kalan hakim, savcı, bürokratlara çevrilmişti ki Cihan E’nin muhasebecisinin Paramount’ta kaldığını fotolarla ispat ettim" diyen Yaşayacak, "Sağlı sollu bu doğrulamaların Cihan E’yi paniklettiğini belirtmeliyim. CHP’li Ali Mahir Başarır’da balayını Paramount’ta geçiren savcının terfi ettirildiğini ortaya çıkararak 'Hotel Devleti' tanımlamasını yaptı. Haliyle Cihan E ve muhasebecisi için soğuk duş etkisi yarattı. Cihan E. fatura meselesine öyle panikledi ki her yerde Sedat Peker’e ve bana ayrı ayrı haber uçuranları bulmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.





Yaşayacak, açıklamasını şöyle sürdürdü:





"...Cihan’ın işi gücü yok (ki gerçekten yok) her yerde “İzmirli gazeteciye” kim bilgi sızdırıyor avına çıkıyor. Tabii bundan da haberdar olduğumdan günüm şenleniyor. Sedat Peker’in, “Akmerkez’de Mehmet Soylu ile Cihan Ekşioğlu, Fetö Borsası kurdu” dediği günden beri iki isim de takibimde. Cihan’ın Mehmet Soylu’ya toplam değeri 250 bin TL’lik Taji gömlekler hediye ettiğini ortaya çıkarınca da aynı panik havasıyla bunları nasıl öğrendiğimi. yani haber kaynaklarımı arıyor. Bulmaya çalıştıkça da daha da hata yapıyor. Kendi adıma çok eğleniyorum.

Cihan Ekşioğlu’nu uykusuz bırakmaktan, delirtmekten özel bir haz duymuyorum. Sadece mesleğimi hakkıyla yerine getirmenin huzurunu yaşıyorum. Yakın çevresinde herkesten şüphe eden artık paranoya noktasına gelmesi kendi sorunu. Bu kısa bilgilendirmeyi görüldüğü üzere kimsenin yalanlama getiremediğini hatırlatmak için yazıyorum. “İddiamın arkasındayım Cihan’ın muhasebecisiyle otelin faturalarıyla özel olarak ilgilendiğini” vurgulamıştım.

Şayet hastalanmamış olsaydım TV’ye çıkacaktım. Asıl bombe dosya orada. O zaman kalp krizi geçirir mi Cihan bilemiyorum. “Sürünsün, beter olsun” gibi dünyalık düşüncelerim de yok. Cezaevine paşa paşa gidene dek Cihan E’ye dair gerçekleri yazmaya devam edeceğim. Cihan Ekşioğlu dosyalarına aslında biz daha başlamadık. Asıl gümbür gümbür dosyalarla geleceğiz. O zamana kadar her yerde beni aramaya devam et."