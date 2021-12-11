Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in son durumu ile ilgili yeni bilgi paylaşıldı /11 Aralık 2021 10:49

Sedat Peker'in son durumu ile ilgili yeni bilgi paylaşıldı

Gazeteci İsmail Saymaz, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde ev hapsine alındığı ve internete erişiminin kesildiği belirtilen organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında aldığı yeni bilgiyi canlı yayında açıkladı. Saymaz, Peker’in eşi ve çocuklarının internete erişiminin yeniden sağlandığını söyledi.

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Gazeteci Erk Acarer, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nde ev hapsine alındığını ve ailesi ile birlikte internete erişimlerinin de kesildiğini öne sürmüştü.

Aradan geçen bir haftalık süreçte Peker’in akıbeti güncelliğini korurken gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de katıldığı canlı yayında aldığı yeni bilgileri açıkladı.

SAĞLIĞI İYİ, MORALİ YERİNDE

Saymaz, Sedat Peker ile ilgili yeni bilgiyi şu sözlerle aktardı:

"Geçen hafta konuşmuştuk. Sedat Peker'den bir gün boyunca haber alınamıyor diye. Ben yakın çevresine sordum. Öğrendiğim kadarıyla yakın çevresi dedi ki 'kendisinin sağlığı iyi, morali yerinde, gözaltına alındığı ya da enterne edildiği ile ilgili haberler asılsızdır. Toplantıya çağırılmadı. Başka bir ülkeye gönderilmesi yönündeki bilgiler de doğru değil. Çekirdek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldığı konutta yaşamına devam ediyor. Uygulanan dijital tecrit koşulları sürüyor. Ailesinin internete erişimi için yaptığı görüşmeler devam ediyor' denilmişti geçen hafta sorduğum sorular üzerine.

BAE BEKLENTİSİNİN AKSİ OLDU

Yeni bir gelişme olduğunu bildiren Saymaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklenti şöyleydi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. Emir Türkiye'ye geldi. Hemen arkasından da Sedat Peker'i gönderirler. Bugün öğrendiğim kadarıyla aksi olmuş. Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış. Tüm evin interneti kesilmişti. Öğrendiğim kadarıyla eşine ve çocuklarına bu izin verilmiş"
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