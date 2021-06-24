Samanyolu Haber /Gündem / "Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi" iddiası /24 Haziran 2021 22:57

"Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildi" iddiası

Özellikle YouTube üzerinden yayınladığı seri videolarla biranda gündeme oturan organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirildiği iddia edildi.

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Siber haklar aktivisti ve akademisyen Prof. Dr. Yaman Akdeniz, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in YouTube kanalı ile Twitter ve Instagram hesaplarına erişim engeli getirildiğini duyurdu. Gerekçenin 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' olduğunu açıklayan Akdeniz, kararın henüz uygulanmaya konulmadığını ifade etti.

 Akdeniz, söz konusu platformlar ‘https’ protokolü kullandığı için Türkiye’deki erişim sağlayıcılarının bu adresleri engelleyemediğini belirtti. 

Yaman Akdeniz'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde: 

"Sedat Peker'in YouTube kanalı ve bazı videoları ile Twitter ve Instagram hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. İlgili platformların Türkiyede temsilcilikleri olmasına rağmen hakimlik kararı henüz uygulanmadı.

Sorulmadan açıklayayım, engelleme kararı var fakat bu platformlar "https" protokolünü kullandığı için Türkiye'deki erişim sağlayıcıları bu adresleri engelleyemiyor. Karar ancak sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanabilir.

Türkiye'de Twitter, YouTube ve Instagram'ın artık yasal temsilcileri var. Bu yasal temsilcilikleri Türkiye talep etti ve geçen sene 5651 sayılı Kanun değişti. Sözde bu platformlar "dize geldi". Türkiye ise uygulamada bu platformlara söz geçiremiyor."
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