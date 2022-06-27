Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'in tehdit ettiği Cem Küçük'ten emeklilik yazısı /27 Haziran 2022 13:36

Sedat Peker'in tehdit ettiği Cem Küçük'ten emeklilik yazısı

Sedat Peker'in 'özür dilemezsen görüntülerini yayınlarım' dediği Türkiye yazarı Cem Küçük, bugün yayınlanan yazısında emeklilik işareti verdi: Bazen insanlar ne zaman bırakacağını bilmiyorlar...

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Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün, "Blöf yapıyor. Elinde belge falan yok" dediği organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den özel görüntülerini yayınlama tehdidi geldi. Küçük, bugün yayınlanan yazısında 'her şeyi bırakıp köyde yaşam kuranları' anlattı.


Peker'in kullandığı iddia edilen, "Freud’un Talebesi" adlı Twitter hesabında bugün, "Karakteri, soyismi kadar olan Cem Küçük sana önümüzdeki haftasonuna kadar süre veriyorum ya çıkıp televizyonda REİS SEDAT PEKER hakkında yanılmışım, özür diliyorum diyeceksin ya da 2015 Kıbrıs tatilinde yediğin haltları herkes izleyecek. Seçim senin!" mesajı paylaşıldı.

"Bazı kariyeristler çocuklarının büyüdüğünü bile anlamıyor. İşine fazla odaklananlar önündekini göremiyor.
Bazen insanlar ne zaman bırakacağını bilmiyorlar. Batı’da görüyorsunuz, zirvedeyken bırakanlar oluyor. Ya da emekli oluyor.

Bizde de aslında böyleleri yok değil. Haksızlık yapmayayım. Ünlüyken köye yerleşen, her şeyi bırakıp gözden uzaklaşanlar var. Bir kısmı da çok mutlu. Pişman olan ya da şehre geri dönen az...

 Yaş geçmeye başlayınca insan içinden hesap yapmaya, düşünmeye başlıyor. Hayatınızı ve ilerisini düşünüyorsun. Neticede hepimiz öleceğiz. Er ya da geç, kimse kalıcı değil. Kariyer, güzellik, para, sağlık hepsi geçici..." 
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