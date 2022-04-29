Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'le ilgili merak uyandıran paylaşımlar /29 Nisan 2022 00:46

Sedat Peker'le ilgili merak uyandıran paylaşımlar

Sedat Peker ile ilişkilendirilen isimlerin kullanımındaki sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar merak uyandırdı. Bir süredir sessizliğni koruyan Peker'in bir sonraki adımının ne olacağı bekleniyor.

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Bir dönem üst üste paylaştığı videolarla Türkiye'de adeta gündemi belirleyen bir pozisyona gelen Sedat Peker bir süredir sessizliğe gömüşmüştü.

Son dönemde yeniden paylaşmlarda bulunmaya başladığı görülen Peker ile ilişkilendirilen farklı hesaplarda atılan mesajlar ise merak uyandırdı.

cumhuriyet.com.tr'de Peker, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetlemişti. Peker yine bugün de Twitter hesabından, kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı.

Sedat Peker ayrıca, @dogankng isimli kullanıcının paylaştığı, kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetledi.


"AKTİMİZ VAR!"

@dogankng isimli kullanıcının, sabah saatlerinde de "Şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem, ben diz çökmem, az kaldı göreceksiniz. Aktimiz var!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü.

Bu ifadeler ve ardından Peker'in kendisine yönelik gönderileri paylaşması, ülke gündeminde genişçe yer alan videoları tekrardan çekmeye başlayacağı şeklinde yorumlandı.



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