Sedat Peker'in başı şimdi de 'Ramazan kolisi' ile dertte

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere kimi siyasi ve bürokratlarla ilgili ifşalarıyla gündemde olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Rize'de dağıttırdığı yardım kolileriyle ilgili dava açıldığı ortaya çıktı.



Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan Peker, şimdilerde yaşamını Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 'dijital tecrit altında' sürdürüyor.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Peker'in iktidara destek verirken Rize'de rahatlıkla miting düzenlediğini, ancak yayınladığı videolardan sonra şehirde dağıttığı Ramazan kolilerinin 'örgüte yardım' kapsamına sokulduğunu dile getirdi.



"Peker, bu yıl Ramazan ayına denk gelen 2 Nisan günü Rize’de yardım kolileri dağıttı. İstanbul’dan tırla gönderilen koliler Rize’de muhtarlara elden verildi. Yardım görüntüleri, Peker’in danışmanı Emre Olur tarafından Twitter’dan yayınlanınca Rize’de operasyon yapıldı" bilgisini veren gazeteci, şöyle devam etti:



"Bu yardımı organize eden Yılmaz G. ve Erkan S., görüntüleri çeken gazeteci Hüseyin Y., yardımları alan Rize Muhtarlar Federasyonu Başkanı Tuncay Maşalacı ve Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya’nın aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.



Yılmaz G., Erkan. S. ve Hüseyin Y.’ye suç örgütüne yardım gerekçesiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı.



www.kuzeyteve.com muhabiri Hüseyin Y., haklı olarak soruyor: Peker’i bugüne kadar iktidar korudu. Peker Rize’de miting yaptı. Daha önce de çok kez yardım dağıttı. Şimdi mi yardımlar suç oldu?"