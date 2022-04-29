Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker'le ilgili yeni iddia /29 Nisan 2022 20:48

Sedat Peker'le ilgili yeni iddia

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) “sosyal medya kısıtlaması” getirdiği Sedat Peker, dün akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) “sosyal medya kısıtlaması” getirdiği Sedat Peker, dün akşam saatlerinde kendisine yönelik bazı gönderileri beğenerek hesabında paylaştı.

Öte yandan, basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur'un "Tik tak, tik tak…" paylaşımı yapmasının ardından Peker'in yeniden video çekeceği yorumları yapıldı.

Gazeteci Timur Soykan, Halk TV yayınında değerlendirmelerde bulundu. Soykan, Sedat Peker'in yeniden konuşmaya başlayacağını iddia etti.

"Sedat Peker, yeniden konuşmaya başlayacak. Peker, daha önce Erdoğan'la ilgili 'helalleşme' videosu çekeceğini söylemişti. Sedat Peker, Erdoğan'la ilgili 'helalleşme' videosunu çoktan çekmiştir. Çünkü yakalansa veya Türkiye'ye iadesi yapılsa dahi bu videolar birilerinin elinde duruyordur" diyen Soykan "Peker'in elindeki en büyük kozlardan bir tanesi 'beni yakalasanız dahi bu videoları yayarım' demesi" diye konuştu.
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